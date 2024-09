El Real Madrid se medirá al Sporting de Portugal en la previa de la Champions femenina

El Real Madrid ya sabe a quién tendrá que superar para estar en la fase de grupos de la Champions League femenina. El conjunto blanco se enfrentará a doble partido al Sporting de Portugal, en la última ronda previa de la máxima competición. La ida se celebrará en Lisboa en la semana del 18 de septiembre, mientras que una semana después se jugará la vuelta en el Alfredo di Stéfano. En caso de superar a las portuguesas, las de Alberto Toril jugarán por cuarta ocasión consecutiva la Champions.

El conjunto blanco estaba encuadrado en un bombo en el que figuraban también PSG, Manchester City, Wolfsburgo y Arsenal. Evitaban, de esta forma, a los grandes cocos del sorteo, pero podían quedar emparejadas con Juventus, Fiorentina, Sporting, París FC o Hacken. Estos dos últimos ya fueron verdugos el pasado curso en la fase de grupos, donde las madridistas acabaron en última posición.

La primera eliminatoria en conocerse era la suya, sabiendo que se enfrentarían al Sporting de Portugal. Será a doble partido, jugando primero en el país vecino y después en Valdebebas. En juego, una plaza entre los 16 mejores equipos del continente.

💫 ¡El @FutFemSCP será nuestro rival en la ronda 2 de la #UWCL!

🆚 We will face Sporting CP in round 2 of the Women's Champions League!

✈️ 18/19 de septiembre

🏠 25/26 de septiembre@adidasfootball | #UWCLdraw pic.twitter.com/fhsKdjWZFY

— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) September 9, 2024