El nuevo Real Madrid comienza una temporada ilusionante ante el Espanyol

Comienza la nueva temporada del fútbol femenino con el Real Madrid subiendo de nuevo el telón de la Liga F. El conjunto blanco se estrena este viernes en Barcelona, ante el Espanyol (20:00 horas). Lo hace con un equipo plenamente renovado, manteniendo la base de los últimos años y añadiendo aún más talento, sobre todo español, y con dos nuevos fichajes –entre comillas– con la galáctica Caroline Weir y con la delantera Carla Camacho, que vuelven tras sufrir sendas roturas de ligamento cruzado que las tuvieron en el dique seco prácticamente toda la pasada campaña.

La fuga de talento que se ha visto en la Liga F durante el pasado invierno y este verano, no ha sido tal en un Real Madrid que cuenta con hasta ocho refuerzos. Además, han conseguido retener a sus mejores jugadoras, sobre todo a las que cumplían contrato. Seis renovaciones, destacando las de Teresa y Misa hasta 2026, Toletti hasta 2027 y Athenea hasta 2028.

El bloque de futbolistas que ha logrado mantener el club en sus filas se ha reforzado además con la llegada de ocho futbolistas. Destaca el talento nacional, que en los últimos cursos ha emigrado hacia lugares como Inglaterra o Estados Unidos. En esta ocasión, Valdebebas ha sido epicentro de llegadas para algunas de las mejores jugadoras de nuestro país, como es el caso de Alba Redondo o Eva Navarro –campeonas del mundo con España–, María Méndez –también habitual con Montse Tomé– o la ex del Atlético Sheila García.

A ellas se suman la sueca y ex del Manchester City, Filippa Angeldahl; también Maëlle Lakrar, procedente del Montpellier; la alemana Melanie Leupolz, que viene del Chelsea; y la ex levantinista y subcampeona olímpica con Brasil, Antonia Silva. Todas ellas completan un plan renove que no tiene otro objetivo que seguir recortando distancias con el Barcelona y que, sobre todo, permita competir en Champions, a la que aún deben clasificarse en la última ronda previa.

El Madrid se estrena contra el Espanyol

El conjunto madridista debuta en la Ciudad Deportiva Dani Jarque ante un Espanyol que regresa a la máxima categoría. El conjunto catalán ascendió en verano, tras superar al AEM y a Osasuna en el playoff. Ahora, debutan ante un Real Madrid que, pese a su profunda renovación, vuelve a tener como objetivo ser segundo en Liga, puesto que el Barcelona parece de nuevo inalcanzable.

A pesar de ello, a las madridistas están obligadas de nuevo a mantener esa segunda posición, que puede dar esta temporada acceso directo a la próxima Champions, y también a pelear por el resto de títulos. Apeadas a las primeras de cambio en la máxima competición continental, con un nefasto papel en la fase de grupos, deberán pasar el playoff de acceso y están obligadas a pelear, como mínimo, por volver a cuartos de final.

En Copa de la Reina se les presenta un nuevo objetivo, tras caer en la final contra el Atlético hace dos temporadas. También deberán estar entre las mejores, algo que no sucedió el año pasado, perdiendo contra las rojiblancas en cuartos de final.