El Real Madrid oficializa la salida de este fichaje que salió rana

El Real Madrid ha anunciado de manera oficial la salida de Dennis Smith Jr, un fichaje que le ha salido rana a la entidad presidida por Florentino Pérez. Y es que el base estadounidense, que llegó como refuerzo el pasado mes de enero y abandona el club blanco habiendo disputado solamente 35 minutos y 18 segundos en cuatro partidos, dos de la Liga Endesa y dos de la Euroliga.

«El Real Madrid y Dennis Smith Jr. han acordado dar por finalizada su vinculación con nuestro club. El Real Madrid le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su vida», señala el texto difundido por la entidad blanca a través de sus canales oficiales en referencia a la salida del jugador, que sobre el parqué ha dejado un total de 11 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias.

Comunicado Oficial: Dennis Smith Jr. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) February 28, 2025

De esta manera se confirma una noticia que ya se daba por hecha después de que Chus Mateo, su técnico durante esta etapa en la capital de España, se refiriese a ello en rueda de prensa el pasado miércoles: «Dennis llegó en un momento nada fácil para nosotros; quedaba muy poquito para la Copa. Tuvo que hacer un esfuerzo por ponerse en forma cuando llevaba mucho tiempo parado y no ha tenido la adaptación que a él le hubiera gustado, ni se ha adaptado a nuestra forma de hacer baloncesto».

«Seguramente si hubiera empezado a principio de temporada, hubiera entrado en dinámica mejor. No se le puede achacar falta de profesionalidad ni nada por el estilo. Ha decidido tomar un camino diferente porque pensaba que no podíamos hacer a estas alturas que él entrara en dinámica y él pensaba que no podía ayudar lo que él quería viendo la exigencia del equipo. Es un jugador que ya no está», añadió.