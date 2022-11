El Real Madrid empieza a resolver el puzzle para fichar a Campazzo

Facundo Campazzo ve como las puertas de la NBA se le cierran para, posiblemente, no volverse a abrir. El internacional argentino encontró sitio a ultimísima hora en los Dallas Mavericks de Luka Doncic, en los que sólo aguantó 41 días antes de ser cortado. En las próximas horas se confirmará su condición de Agente Libre y el entorno del Facu ya evalúa las oportunidades potenciales del base en Europa, ya con un primer contacto con el Real Madrid, su como primera opción siempre y cuando se liberen las tensiones entre ambas partes y se pueda empezar a dar forma a un puzzle que, esta vez sí, podría resolverse con el regreso del base deseado al Wizink Center.

El Real Madrid tiene en estos momentos la mano ganadora, ya que una vez la NBA parece, salvo sorpresa mayúscula, descartada como futuro del base, puede igualar cualquier oferta máxima que se le ofrezca a este lado del charco. Campazzo fue una gran estrella de la Euroliga antes de dar el salto a Estados Unidos por lo que se pueden producir interés y propuestas, como pasó en septiembre, pero en Madrid, el Facu sabe que encontrará a un equipo y una ciudad que conoce, donde puede ser el ‘1’ referencia y con el que además, cuenta con una importante deuda económica que sería condonada como parte de la negociación por sus emolumentos.

Las dudas a la hora de llegar a un acuerdo entre el Real Madrid y Campazzo pasan por varios frentes. El primero es el de las partes negociadoras. Juan Carlos Sánchez, jefe del baloncesto madridista, ya ha demostrado en más de una ocasión que la figura de facilitador con los jugadores que se han marchado en el pasado no es la suya. El mandamás de la sección pondrá las cosas complicadas, como ya hizo dos meses atrás, en un debate que no ayudó a limar asperezas con el entorno del Facu. Ahora, el bando argentino no tiene la carta de la NBA, por lo que el Madrid tiene las de ganar y de lo que se quiera o no apretar en la negociación dependerán los visos de éxito de esta.

Las dudas del Madrid: oferta y plantilla

Campazzo puede llegar con un sueldo importante, similar al que tenía cuando se marchó a la NBA y que es el que el Real Madrid le ofreció este verano para regresar. En ese momento se dijo no, y queda esperar si los blancos mantienen la oferta o la bajan algo. Al fin y al cabo, es la NBA la que ha cerrado las puertas al argentino, quien además debe más de dos millones al Madrid y camino de los 32 años, no tiene el mismo caché que cuando se marchó.

En términos de confección de plantilla el Real Madrid también debe mover piezas. Acaba de volver –de lesión– Nigel Williams-Goss, quien por su perfil defensivo es un bien preciado en la plantilla y con contrato en vigor. Ni él ni el Chacho serán cortados a mitad de temporada, por lo que la alternativa pasa por la acumulación de efectivos –también cuentan Hanga y Llull como bases– o por la salida, en calidad de cedido, de Carlos Alocén, quien liberaría una ficha en su regreso tras una grave lesión de rodilla.

Alternativas en Europa para Campazzo

El interés de Facundo Campazzo por parte de otros equipos Euroliga es el otro freno que se puede encontrar la operación de retorno del argentino al Real Madrid, aunque el momento de temporada no deja demasiadas opciones abiertas en cuanto a realizar un gran desembolso, básicamente porque estos, si hablamos de los conjuntos más capaces del continente, ya se han hecho.

Armani Milán es el más necesitado, con un resultado decepcionante hasta la fecha en Europa y Kevin Pangos lesionado de media/larga duración, pero el proyecto deportivo no es en la actualidad comparable al del Madrid. Fenerbahce, el otro equipo que se interesó por el Facu semanas atrás, es el líder actual de la Euroliga y con Calathes y Wilbekin en sus filas, parece una utopía que vayan incluso a realizar una oferta por otro base de referencia. Por tanto, todos los caminos de Campazzo apuntan al Real Madrid… pero para ello, se debe resolver el puzzle.