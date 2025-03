El Panathinaikos castiga al Real Madrid y le deja en una situación crítica en la Euroliga

El Panathinaikos sometió al Real Madrid este jueves en Atenas con su gran acierto exterior y dejó al equipo blanco en una situación realmente crítica de cara a los seis partidos que restan de Euroliga tras el de la jornada 28 (85-70). Los de Chus Mateo demostraron la casta necesaria en esta reedición de la final del año pasado, pero se quedaron cortos desde el triple (3 de 25) en la noche que más castigó su rival (38,5% de acierto). Jerian Grant (11 puntos, 2 rebotes y 9 asistencias) lideró a los griegos, que se impulsaron con una brillante primera parte de Kendrick Nunn (18/5/4) y Juancho Hernangómez (11/6/2) y un gran último cuarto de Konstantinos Mitoglou (15/9/2).

El adalid de los blancos fue una vez más Mario Hezonja (18/8/3), que junto a un gran Walter Tavares en la pintura (16/7) no fueron suficientes para sostener al Real Madrid, que encara los seis encuentros restantes como auténticas finales por sobrevivir en la competición europea. La siguiente será el próximo jueves a la misma hora contra la Virtus en Bolonia, pero antes deberán recibir a UCAM Murcia en el Movistar Arena para reeditar otra final en apenas cuatro días.

La clasificación no engaña, y es que a día de hoy el Panathinaikos cuenta con muchos más mimbres para hacerse superior a un Real Madrid que se mostró autoritario por momentos, pero al que castigaron sobre todo los errores. No fue el descalabro de aquella final en el Uber Arena de Berlín, aunque la diferencia en el marcador sí que acabó siendo la misma con 15 abajo (80-95 aquella ocasión). Si el Barcelona gana este viernes al Alba precisamente en la capital alemana, el cuadro merengue volverá a estar fuera del play in cayendo a la undécima posición.

El Real Madrid afrontaba la visita a Atenas como la antepenúltima prueba infernal de esta fase regular. Del infierno griego de Panathinaikos se desplazará en las próximas fechas al griego de Estrella Roja (jornada 32) y Partizán (en la última). Tres salidas agónicas en una situación a vida o muerte, ya que los de Chus Mateo arrancaban este partido en décima posición tras su victoria capital ante el Barcelona del pasado jueves.

Juancho y Nunn noquean al Real Madrid ante el Panathinaikos

Nunn y Juancho empequeñecieron a un Real Madrid que sobrevivió en la primera parte gracias a Hezonja y Tavares y que creció desde la entrada de Hugo González, bestial al rebote. Un mate del canterano blanco con parcial de 0-8 forzó el primer tiempo muerto de Ergin Ataman. Los blancos estaban vivos, incluso con el contador de triples a cero, lo cual hacía presagiar una clara mejoría cuando empezaran a entrar.

El Real Madrid se mostró más serio en el tramo previo al descanso, frenó a los griegos y consiguió pasar de una desventaja de 14 puntos al 40-33. Hezonja destapó el tarro de las esencias con un triple que rompía un parcial peligroso del Panathinaikos al inicio del tercer cuarto, que se transformó en un intercambio de golpes en el que los errores condenaron a los de Chus Mateo. Sergio Llull libraba a los suyos de una losa de puntos mayor con un triple en la última acción (63-53).

Salió mucho más espabilado el equipo más necesitado al último asalto, aunque se volvió a topar con el acierto exterior de los griegos con un Mitoglou que se ponía a la altura de Nunn en un cuarto parcial brutal. Chus introducía a Facundo Campazzo con cuatro faltas personales y sus elegidos para el desenlace de la batalla helena iban a ser Tavares, Dzanan Musa, Hugo González y Hezonja, además del argentino. El ímpetu blanco se frenó con una racha anotadora del Panathinaikos para matar el partido y llevarse un triunfo que deja tocado al rey de Europa.