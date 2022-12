El Madrid espera un gesto de Campazzo y no entrará en subastas

El caso Facundo Campazzo vuelve a florecer en un segundo –o tercer– capítulo del año después del frustrado periplo del base en los Dallas Mavericks. El Facu sólo duró 41 días en la franquicia NBA que le ha permitido alargar su sueño, cumplir un tercer año en la liga norteamericana y asegurarse la pensión vitalicia, pero su realidad está en Europa, ya oficialmente como agente libre y con el Real Madrid como destino más probable. Sin embargo, el conjunto blanco se mantiene a la espera mientras los agentes del argentino tratan de colocarle, filtrando incluso ofertas que no mueven de sus casillas al que fuera equipo de Campazzo hasta 2020.

En estos momentos, la relación entre los directivos del Real Madrid y los representantes de Campazzo no es idílica, con el desgaste que supuso el toma y daca, moderado, del mes de septiembre. En el conjunto blanco entendieron la postura del jugador, firme en su decisión de apurar sus opciones NBA, pero ahora esperan un gesto por el que realmente se muestre que Facundo no quiere simplemente volver a Europa, si no que quiere hacerlo en la capital de España y con el equipo con el que se hizo un nombre en el basket continental.

La situación aún no se ha producido, si bien uno de los agentes de Campazzo ya hizo saber al club blanco de la posibilidad de un regreso, toda vez que las puertas de la NBA, ahora sí, parecen cerradas de forma definitiva. El Real Madrid quiere un paso más, y no precisamente del lado del que se está amagando con dar. Los rumores de ofertas desde varios equipos punteros europeos están en el ambiente, pero la realidad es que el Madrid tiene un derecho de tanteo para igualar cualquier ofrecimiento y llevarse al base, que en plena forma supone un salto cualitativo para cualquier plantilla de Euroliga, también en la del Madrid.

El Madrid no entrará en subastas por Campazzo porque ni su situación lo requiere ni lo necesita, por las condiciones que le unen al argentino. Al derecho de tanteo mencionado anteriormente hay que sumar los más de dos millones de cláusula que tiene pendientes el Facu con el Real, por lo que la táctica, por ahora, es de esperar acontecimientos y esperar que el jugador se ofrezca a volver a vestir la casaca blanca como prioridad –esto sería lo ideal– o que se informe de la oferta de otro club que el Real Madrid pueda evaluar si iguala o no.

El Facu se queda sin salidas

Campazzo no lo tendrá fácil para encontrar un contrato sumamente lucrativo y también multianual, como parece su deseo. A estas alturas, las opciones Euroliga están acotadas y el representante del base en Argentina, Claudio Villanueva, deslizó en una entrevista reciente que el mercado del jugador no va más allá de este campeonato y la NBA. Los dos equipos que sonaron en verano además del Real Madrid, Fenerbahce y Armani Milán, se han bajado de la lista de una manera u otra en los últimos días, y la oferta de la que informa Eurohoops, donde no se especifica nombre del equipo, está obligada, en caso de ser firme, a llegar a las oficinas del Madrid antes de tomar una decisión final. Continúa el culebrón.