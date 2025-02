Garuba sobre el caso Luka Doncic: «Te afecta mentalmente porque la NBA es un negocio cruel»

Usman Garuba vivió en sus carnes la crudeza del mercado estadounidense que hace escasos días salpicó a Luka Doncic. «Es un negocio cruel», lo define el jugador del Real Madrid en su entrevista con este periódico. Y es que el español, a mayor escala, experimentó lo mismo que su ex compañero en la cantera blanca: tres movimientos en apenas tres años entre Houston Rockets, Golden State Warriors y Oklahoma City Thunder antes de regresar a España de cara a esta temporada.

Garuba, eso sí, no volvería al pasado para negarse a sí mismo la aventura en la NBA: «No, habría ido igualmente. Quizás en otra situación y en otras circunstancias habría ido mejor. Nunca sabremos qué habría pasado. Quiero ir para adelante todo el rato y siempre dar la mejor versión de mí, ya sea aquí en Madrid o con la selección».

«Enterarte de traspasos por Twitter, literalmente verlo en redes sociales, es duro porque no sabes dónde vas a estar el día de mañana. No sabes si tienes que viajar para Houston, para Oklahoma, para no sé dónde. Y al final te afecta mentalmente quieras o no. También en la confianza por mucho que sepas que te pueden traspasar, nunca sabes esa sensación hasta que lo hacen. De verdad», narra.

«Sí, es un negocio cruel. Las cosas funcionan de esa manera. En Europa no es así. Así es el mercado americano. Cuando vamos allí, entendemos que esas son cosas que pasan. Han traspasado a superestrellas. Pueden traspasar a cualquiera. La situación de Luka nadie se la esperaba. Seguramente se enteró por las redes», afirmó Garuba.

Garuba, el caso Doncic y su vuelta a Madrid

El pívot, que actualmente actúa de 4 en un Real Madrid con tres jugadores en la pintura (Walter Tavares, Serge Ibaka y Bruno Fernando), relató cómo se cocinó su vuelta a Madrid: «Cuando me llama el Madrid para volver era muy consciente de que me contactó nada más acabar la temporada y estuvo mucho tiempo interesado en mí. El verano anterior, incluso aunque yo les insistí que quería intentarlo otra vez en la NBA, quería esforzarme a ver si podía tener una oportunidad. El Madrid respetó mi decisión de tomarme un tiempo para ver opciones porque ellos entendían que para mí ese era mi sueño».

«Pero luego me di cuenta de que el Madrid fue el club que más me respetó de todos, más allá de los NBA, más allá de otros clubes. El Madrid fue el club que más me respetó y que más confianza me dio a la hora de tener mi decisión. Es algo que también valoré y dije ‘¿por qué voy a ir a otro sitio que no es mi casa, donde me respetan más, donde se me valora más, donde se me ha respetado mi decisión de tomarme mi tiempo?’ Esas son cosas que uno tiene en cuenta y también el hecho de querer triunfar aquí en el club de tu casa, en tu ciudad. Tu familia está aquí, tus amigos están aquí. Es una decisión influyente en ese aspecto», zanja.