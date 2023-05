Expulsan al Partizan de la liga serbia por un error administrativo

El Partizan no gana para disgustos. Después de ver cómo el Real Madrid igualaba la eliminatoria a dos ganando los dos partidos en el Stark Arena, ahora suma a la lista que no podrá jugar la Liga de Serbia después de no inscribir a sus jugadores a tiempo. Un error administrativo ha dejado al conjunto serbio sin poder disputar la Liga Adriática, que empieza directamente con los playoffs.

Este próximo miércoles los pupilos de Zeljko Obradovic viajarán a Madrid para disputar el quinto partido de los cuartos de final de la Euroliga. Los serbios buscan su billete para la Final Four donde espera el Barcelona. Sin embargo, llegarán en medio de un problema bastante gordo como es el no poder disputar el campeonato serbio.

Según cuentan desde Serbia, el Partizan ha presentado las licencias de sus jugadores fuera de la fecha límite establecida. Para poder disputar esta competición, el rival del Real Madrid tenía hasta el 24 de abril para inscribir a sus jugadores pero presentó las licencias el día 29, cinco días más tarde de la fecha tope. Por este motivo, la Federación Serbia de Baloncesto se pronunció en contra de la participación del vigente subcampeón de la liga.

La noticia ha sido adelantada por el medio serbio Sportski Zurnal y confirmado por otro rotativo del país balcánico como Mozzart Sport. Así pues, este error administrativo deja a Partizan fuera de una liga en la que el año pasado llegó a la final. El curso pasado los de Obradovic se retiraron tras los incidentes ocurridos en las finales de la Liga ABA durante los enfrentamientos contra el Estrella Roja. Este año no podrán pelear por el título por otro motivo, administrativo en este caso. Este duro golpe llega antes de afrontar el decisivo encuentro de la Euroliga contra los blancos en el WiZink Center donde ya podrán contar con el sancionado Kevin Punter.