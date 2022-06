Doncic revoluciona las redes con su celebración del título del Real Madrid

Luka Doncic celebró como un aficionado más el triunfo del Real Madrid en Liga frente al Barcelona. El canterano madridista, flamante finalista de Conferencia esta temporada en la NBA, no se olvida de sus amigos en el equipo y festejó una Liga ACB en la que no muchos creyeron que se pudiese conseguir.

«¡¡Simplemente increíble!! ¡Vaya equipazo! ¡¡¡HALA MADRID Y NADA MAS!!! Vamoooooooossss», dijo con el símbolo de aplausos en la red social Twitter.

Simplemente increible!! Vaya equipazo! HALA MADRID Y NADA MAS!!! Vamoooooooossss 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Luka Doncic (@luka7doncic) June 19, 2022

El madridismo enloqueció con el festejo del jugador, quien en apenas una hora desde su publicación logró 25.000 Me gusta. Doncic no se ha olvidado del Real Madrid desde que se marchó en 2018 con destino a la NBA demostrando que se siente más madridista que nunca. Las redes no dejaron aplaudirle.