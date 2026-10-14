Rodri teme un error recurrente del Barcelona en la Champions: «Tenemos que vigilarlo mucho»

Rodri ha aportado una versión mucho más madura en el Barcelona. El centrocampista acopló junto con Pedri el dominio completo en la victoria de Champions contra el Galatasaray y volvió a demostrar que existen pocos futbolistas en el planeta capaces de arrebatarle el balón. Un partido que comenzó con un gol en contra y que provocó que el español haya querido dar un toque de atención al conjunto culé para que no vuelva a repetirse.

A pesar del pleno de victorias en lo que va de temporada, para Rodri siempre hay algo que mejorar. Y más en la Champions, donde los errores mínimos pueden costar muy caros. Es por ello que el mediocampista quiso salir para explicar los puntos en los que el Barcelona debe mejorar con más urgencia para que el problema no se agrande en el futuro. «Les intentaba decir que atacaran más despacio porque, si pierdes balones, luego te transicionan rápido», comentó.

Todo a raíz del gol de Bartrakov después de un contragolpe del conjunto turco. A Rodri no le gustó nada y no dudó en hacer una reprimenda: «Cuando vamos a Europa, hay ciertas cosas que tenemos que vigilar. La primera que han tenido ha ido para dentro. Debemos mejorar. Ya que nos han podido marcar el segundo», añadió sobre el gol que les anuló el VAR. Una fase de descontrol del Barcelona pese a la goleada que se culminó al final del partido.

«Quizás esos minutos un poco alocados que hemos vivido cuando concedimos ese gol…debemos estar más tranquilos. Ese es el aprendizaje que tenemos que sacar. Luego cuando llegan los goles, te permite disfrutar un poco más. No siempre será así, especialmente en la Champions. Habrá partidos complicados y tenemos que estar preparados para todos los escenarios posibles», explicó en El Larguero.

Pero no fue todo negativo para Rodri. También tuvo elogios para la delantera culé después de golear en Turquía: «Lamine fue espectacular. Anthony también. Nos dan ese extra que necesitan los equipos para marcar la diferencia». Incluso bromeó con el regate: «Le decíamos que se la llevó un poco de churro. Al final, esas cosas hay que buscarlas», concluyó.