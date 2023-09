Rectificación de Javier Tebas Medrano

«En relación con el articulo publicado por este medio el día 29 de agosto de 2023 bajo el título Las conexiones entre Tebas, la FIFA y FutPro que acelararon el caso Rubiales al extremo, cuya autoría corresponde a D. Francisco Rabadán, D. Javier Tebas desea poner de manifiesto que es absolutamente falso que haya tenido ningún tipo de participación o intervención que haya podido acelerar la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA por la que se suspendió provisionalmente a D. Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional por un periodo de noventa días.

Los actos cometidos por D. Luis Rubiales han suscitado la condena unánime desde el ámbito político, institucional, deportivo y de la sociedad civil, provocando innumerables reacciones, tanto a nivel nacional, como internacional. Por ello, ha sido la gravedad de los hechos cometidos por D. Luis Rubiales la que viene motivando la urgencia de actuación de organismos tales como FIFA, el Consejo Superior de Deportes o la Fiscalía, sin que D. Javier Tebas haya podido tener, desde luego, ningún tipo de participación en la actuación de estos entes independientes.

Por ello, la ‘trama’ a la que alude OK DIARIO en su artículo es absolutamente falsa e irreal, como también lo son las afirmaciones según las cuales D. Javier Tebas sería ‘socio capitalista’ de la operación para suspender provisionalmente a D. Luis Rubiales, así como que D. Javier Tebas haya llevado a cabo estas acciones debido a supuestas ‘ansias de controlar la Federación’.

La relación de D. Javier Tebas con las distintas personas citadas en el artículo de OK DIARIO se limita al ámbito estrictamente profesional. En algunos casos, tal y como el propio artículo reconoce, no existe mayor relación que el ‘haber compartido ponencias en diversos cursos de Derecho Deportivo’, lo que ya de por sí evidencia que D. Javier Tebas no ha podido tener ningún tipo de intervención en la resolución adoptada por la Comisión Disciplinaria de FIFA respecto a D. Luis Rubiales.

Por otro lado, tampoco es cierto, como afirma OK DIARIO que D. Javier Tebas haya sido ‘el encargado de dar un gran soporte mediático a todo el caso’. La gravedad de los actos protagonizados por D. Luis Rubiales y las unánimes manifestaciones de condena han centrado el debate público y social, atrayendo el foco de los medios de comunicación, tanto nacionales, como internacionales. Así, entre los medios internacionales que se han hecho eco del escándalo cabe destacar algunos tan relevantes como BBC, New York Times, The Guardian, The Daily Telegraph, Le Monde, Le Parisien, L’Equipe, Süddeutsche Zeitung, La Repubblica, Clarín o CNN, entre otros.

Finalmente, tampoco son ciertas las referencias que OK DIARIO realiza respecto a la inversión que LALIGA destina a branded content. Así, no es cierto que LALIGA invierta 33,4 millones de euros anualmente en medios de comunicación y, desde luego, tampoco es cierto que dicha inversión permita a D. Javier Tebas influenciar las publicaciones que realizan los medios de comunicación que participan en el proyecto branded content de LALIGA».