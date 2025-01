La radical decisión de Piqué que pone en jaque su relación con Clara Chía

Gerard Piqué y Shakira vuelven a ser noticia. Tras unos meses de tregua en los que el tema de la separación ya parecía haberse olvidado, el ex futbolista del Barcelona ha tomado una sorprendente decisión que puede cambiarlo todo. Y es que el catalán ha decidido cruzar el charco y mudarse a Miami para estar más cerca de sus hijos Milan y Sasha por un motivo de peso.

Según lo publicado, el presidente de la Kings League ya habría abandonado temporalmente Barcelona para instalarse en Miami, concretamente en Florida, con el objetivo de ponerse al frente del cuidado de los pequeños mientras Shakira, su ex mujer, se centra en su próxima gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour, la cual dará su pistoletazo de salida el 11 de febrero en Río de Janeiro. Estos compromisos profesionales han provocado que la cantante necesite a alguien de confianza que pueda hacerse cargo de sus hijos, y qué mejor persona para ello que su padre.

Piqué se muda sin Clara Chía

Según estas informaciones, Piqué habría alquilado un apartamento en Miami y se mudará solo, sin la presencia de Clara Chía, su actual pareja. Una nueva etapa en su relación en la que ambos tendrán que lidiar con la distancia hasta nuevo aviso. Por ahora, la primera fecha clave que disfrutarán por separado será el cumpleaños de ambos, el próximo 2 de febrero, donde cumplirán 48 y 38 años, respectivamente.

A día de hoy, se desconoce si Gerard Piqué tiene una fecha exacta de regreso a España o, por el contrario, existe la posibilidad de que asiente por completo su vida en la ciudad estadounidense. No obstante, Piqué y Clara Chía se suman a la larga lista de parejas conocidas como LAT (Living Apart Together), un término que hace referencia a las relaciones que mantienen un compromiso, pero a distancia. El caso es que en muchas ocasiones esos kilómetros pueden acabar siendo la razón de una ruptura, por lo que empiezan a salir rumores de crisis entre ambos.

A Clara Chía, que ni conoce a los hijos de Piqué tras varios años de relación con el ex jugador catalán, quizás no le ha sentado nada bien tener que separarse de su pareja de golpe y porrazo y que él se vaya a vivir tan lejos. Sin embargo, sus hijos siempre han sido una prioridad para Piqué, que ahora tiene una oportunidad de estar más cerca de ellos en el día a día, algo que seguro echaba de menos desde que se separó de Shakira, pues la artista se mudó a Miami con los pequeños poco después de la sonada ruptura.