Los mejores centrocampistas de Europa a juicio: ¿quién es el más decisivo para su equipo?

Con las exhibiciones de estrellas como Vitinha, Nico Paz y Arda Güler en esta última jornada de la Champions, el debate para determinar quién es el centrocampista en mejor estado de forma se niega a cerrarse. Grandes nombres aparecen en esta lista: Pedri, Bellingham o Dani Olmo acompañan a los tres mencionados anteriormente en la disputa de un trono cada vez más candente. Una de las formas para encontrar al jugador más determinante en el centro del campo la encontramos en los números, ya que las estadísticas brindan una visión que, muchas veces, no percibimos desde el sofá de nuestra casa.

En cuanto a contribuciones de gol, la tabla la lidera Nico Paz. El excelente comienzo de temporada del joven argentino —con cuatro goles y cinco asistencias en apenas 10 partidos— ha servido para mantener al Como con solo dos derrotas desde que comenzó la temporada el 22 de agosto. Nada mal para el equipo de Cesc Fábregas. La lista la siguen los dos jugadores del Real Madrid, Arda Güler y Jude Bellingham, respectivamente. El turco firma siete contribuciones de gol en 11 partidos, mientras que Bellingham le persigue de cerca con seis. Ambos conforman un mediocampo que Mourinho está exprimiendo al máximo, tratando de encontrar la sinergia adecuada para combinar con éxito todo el talento ofensivo del club blanco.

Otro dato a tener en cuenta serán los pases entre líneas. Un buen mediocentro no solo debe meter goles, sino saber gestionar la presión del equipo contrario y ahorrar tiempo en llegar al objetivo. Este ranking lo domina por completo Vitinha. El centrocampista del Paris Saint-Germain realiza la friolera de 22 pases entre líneas por partido. La cifra tal vez no suena tan llamativa, pero si mostramos el top completo, vemos que le sigue Nico Paz con 8, y de último Güler con 5. El portugués realiza casi el triple de pases entre líneas que el segundo seleccionando. De hecho, si juntamos a todos los candidatos de este análisis y sumamos esta misma estadística, nos da un aproximado a 21. El PSG de Luis Enrique es un avión con un tren de aterrizaje llamado Vitinha.

El siguiente criterio va a colación de los desplazamientos entre líneas. Todos sabemos que los pases son importantes, pero la precisión lo es todavía más. Dani Olmo toca techo con una precisión de 93,9%. Es decir, de cada 100 pases que da el futbolista del Barcelona, falla seis. Aquí, el líder también se encuentra alejado del resto; su compañero de equipo Pedri cuenta con un 92,3% de precisión en los pases, y Vitinha aparece de nuevo con un 91,7%.

Si hablamos de oportunidades creadas, se repite exactamente el mismo top tres que en el criterio anterior. Dani Olmo suma una media de 3,88 oportunidades creadas por partido, seguido por Pedri con 2,46. El eje Olmo-Pedri está siendo muy aprovechado por Flick, que se va a ver obligado a improvisar con la lesión de este primero hasta finales de noviembre. El que aparece en el tercer lugar, con 2,36 oportunidades generadas, es el incansable Vitinha. Otra vez.

En la recta final de este análisis, nos enfocamos en el ámbito defensivo. Aunque la mayoría de los seleccionados suele jugar de mediapunta o mediocentro ofensivo, la media de recuperaciones por partido es un indicativo importante para comprender el esfuerzo defensivo de cada jugador. Este ranking lo lidera Pedri con una media de 7,83 balones recuperados por encuentro. De cerca le sigue Vitinha con 6,17 recuperaciones y Bellingham cerrará los tres primeros con 5,10.

Después de ahondar en las estadísticas principales relacionadas con el impacto ofensivo de algunos de los mejores mediocentros del mundo, ha habido un nombre que ha salido a la palestra en prácticamente todas: Vitinha. El portugués está firmando un increíble comienzo, a la altura de lo que ya vimos de él en las dos pasadas temporadas. El PSG encuentra en el centrocampista luso un pilar sobre el que edificar todas las jugadas, convirtiéndose en una pieza imprescindible para Luis Enrique.