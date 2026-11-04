Luis Figo se pronuncia sobre Lamine Yamal y el talento: «Me habría tocado a mí jugar por la izquierda y cambiar de posición, aunque yo tenía un talento increíble»

Lamine Yamal es ya una realidad en el panorama futbolístico a pesar de su corta edad. Atrás dejó el papel de promesa tras quedar en segunda posición en el Balón de Oro de 2025. Este año partía como principal candidato a coronarse como el mejor jugador del mundo, pero acabó en tercera posición. Sin embargo, todo el mundo habla de la estrella del FC Barcelona.

Su carrera va en aumento y ha empezado la presente temporada como un tiro, recuperando su mejor versión sobre el campo. 13 goles y 11 asistencias en 15 partidos avalan el sobresaliente inicio del de Rocafonda. Unos números al alcance de muy pocos. Fuera de los terrenos de juego, su imagen a nivel mundial también se ha consolidado.

Sobre el joven blaugrana se pronunció Luis Figo, ganador del Balón de Oro en el año 2000. El ex futbolista portugués, que cambió los colores azulgranas por el blanco del Real Madrid, un hecho que sigue coleando en Barcelona, bromeó sobre cómo afectaría a su juego el compartir equipo con Yamal: «Si hubiéramos coincidido, quizá me habría tocado a mí jugar por la izquierda y cambiar de posición».

Cómo marcar al mejor Lamine

Figo se ha deshecho en elogios hacia el nacido en Mataró más de una vez. Le fascina su juego y asegura que ya no se hacen marcajes individuales como se hacían hace años, en especial a Leo Messi. «Yo creo que cada vez se ven menos marcajes individuales en el campo. Lógicamente, tú marcas al jugador que más cae sobre tu zona, en este caso el lateral izquierdo. Lo de hacerle marcaje individual por todo el campo sería una locura», señaló el lisboeta.

Las características del juego de Figo

El legendario ex jugador de Almada, Lisboa, resalta su enorme calidad. Como jugador, es uno de los mejores extremos derechos de la historia. Dominancia, elegancia, desequilibrio, un regate sin igual y unos centros que quedan para el recuerdo del aficionado. Su juego combinaba una técnica sublime con una potencia física que le facilitaba desbordar a cualquier defensor con una facilidad excepcional. «Yo tenía un talento increíble, ¿eh?», expresó.

Figo fue uno de los integrantes de Los Galácticos de Florentino Pérez y no necesitaba arrancar para regatear a su par. Domaba como nadie el fino arte de la finta, cada vez más en desuso, los amagos y las bicicletas, dejando clavados a los defensores incluso antes de terminar su engaño. Su golpeo de balón con la derecha era para verlo en bucle. Sus famosos centros al área, ‘bombeados’ y con una rosca preciosa, iban con una precisión de cirujano directo a los cabezazos de delanteros tales como Kluivert, Ronaldo o Raúl.

A nivel de números, el portugués también puso su impronta. Es más, ostenta el honor de ser uno de los máximos asistentes de la historia de La Liga, con más de 100 asistencias, además de haber marcado 168 goles como profesional entre clubes y selección de Portugal.