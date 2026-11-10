El Leganés tira de ironía con Broncano y Abascal: «En casa, pero con otro público»

La entrevista de David Broncano a Santiago Abascal ha sido especialmente sonada en España, con las elecciones generales del 29-N a la vuelta de la esquina. Pese a ser un programa donde el humor suele ser uno de los principales protagonistas, el ambiente fue completamente hostil. El líder de Vox fue aplaudido en repetidas ocasiones por el público. Tras la entrevista, el presentador justificó esta aceptación al señalar que el partido se encargó de la gestión de los asistentes. El Leganés ha aprovechado esta situación para promocionar su partido de Copa del Rey.

El club ha tirado de ironía en su cuenta de «X», donde preparan la previa del encuentro frente al Trival Valderas en Butarque: «Hoy jugamos como Broncano ayer, en casa pero con otro público». La frase se debe a que juegan en su estadio habitual, pero en calidad de visitante, una situación que comparan con el cara a cara de este lunes.

Hoy jugamos como Broncano ayer, en casa pero con otro público 😜 #LaCopaMola #TrivalLeganés 🏟️📍 @ontimebutarque https://t.co/JW9CSWiARE — C.D. Leganés (@CDLeganes) November 10, 2026

El mensaje es muy breve y no termina de quedar clara la intencionalidad del mismo. Según sus propias palabras, podría entenderse que dan la razón al presentador de TVE sobre la gestión del público o todo lo contrario. El club no añade más detalles para reafirmarse en una postura.

La reacción del público no ha tardado en llegar. En menos de dos horas, la publicación supera las 40.000 reproducciones. Algunos usuarios y aficionados del club esperan una actuación diferente. La respuesta actual con más me gustas critica duramente el trato que recibió el líder de Vox: «Si pues espero que no hagamos el ridículo que hizo ayer Broncano».

El Trival Valderas tiene una oportunidad única

El equipo de 3ª Federación ha tenido unas palabras para sus rivales: «COPA DEL REY | RECIBIMIENTO. ¡Qué recibimiento en el Ontime Butarque!. Gracias, CDLeganes, por hacernos sentir como en casa en una noche tan especial». El partido ya ha comenzado y los de Alcorcón podrían tumbar a un Segunda División si juegan bien sus cartas.