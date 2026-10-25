Te contamos la fecha y el horario para ver por televisión en directo el GP de Australia del Mundial de MotoGP 2026 Jorge Martín lidera la clasificación del Mundial de MotoGP 2026, pero le sigue Marc Márquez de muy cerca

La decimoctava jornada del Mundial de MotoGP 2026 ya está aquí y todo el mundo estará muy atento a lo que ocurra en el GP de Australia. Y es que la clasificación está tan ajustada que lo que suceda en el Circuito de Phillip Island puede ser muy importante. Jorge Martín es el líder con 355 puntos, Marc Márquez le sigue de muy cerquita -a dos puntitos- y cerraría el podio Bezzecchi con 309 unidades. Te contamos cuándo es, los horarios y dónde ver por televisión en directo todo lo que ocurra este fin de semana.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Australia: todos los horarios por días

Viernes 23 de octubre

El GP de Australia arrancará este viernes 23 de octubre con las primeras sesiones de entrenamientos libres y de las prácticas, pruebas en la que los pilotos intentarán familiarizarse con el Circuito de Phillip Island. Los amantes de este deporte van a tener que trasnochar y madrugar para poder ver a los Álex Márquez y compañía peleando por esta prueba del Mundial de MotoGP 2026.

FP1 Moto 3 – 00:00 – 00:35 horas.

FP1 Moto 2 – 00:50 – 1:30 horas.

FP1 MotoGP – 1:45 – 2:30 horas.

Moto3 Practice – 4:15 – 4:50 horas.

Moto2 Practice – 5:05 – 5:45 horas.

MotoGP Practice – 6:00 – 7:00 horas.

Sábado 24 de octubre

Será el sábado 10 de octubre cuando se celebren las últimas sesiones de entrenamientos libres y posteriormente llegará el momento de las clasificaciones de las tres categorías. Para acabar la mañana en el Circuito de Phillips Island se celebrará la carrera al sprint del GP de Australia, donde Pedro Acosta y compañía esperan poder sumar varios puntos para escalar posiciones en la clasificación del Mundial de MotoGP 2026.

FP2 Moto3 – 23:40 – 00:10 horas. (del viernes 23 al sábado 24 de octubre)

FP2 Moto2 – 00:25 – 00:55 horas.

FP2 MotoGP – 1:10 – 1:40 horas.

Q1 MotoGP – 1:50 – 2:05 horas – Q2 MotoGP – 2:15 – 2:30 horas.

Q1 Moto3 – 3:45 – 4:00 horas – Q2 Moto3 – 4:10 – 4:25 horas.

Q1 Moto2 – 4:40 – 4:55 horas – Q2 Moto2 – 5:05 – 5:20 horas.

Carrera al sprint del GP de Australia – 6:00 – 6:45 horas – 13 vueltas.

Domingo 25 de octubre

La guinda del pastel se pondrá el domingo 25 de octubre cuando se disputen las carreras de las tres categorías del Mundial de MotoGP 2026. La prueba principal del GP de Australia comenzará a las 4:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos van a tener que dar un total de 27 vueltas al Circuito de Phillip Island.

Carrera de Moto3 – 2:00 horas. 21 vueltas.

Carrera de Moto2 – 2:15 horas. 23 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Australia – 4:00 horas. 27 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Australia de MotoGP 2026 online en vivo gratis

El medio de comunicación que tiene en su poder los derechos televisivos para emitir en España en exclusiva todo lo que suceda a lo largo del Mundial de MotoGP 2026 es Dazn. Los entrenamientos libres, las prácticas, las clasificaciones, las carreras y el GP de Australia se va a poder ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. No se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Todos los clientes de este operador van a poder descargar la aplicación en un teléfono móvil, una tablet y una smart TV para ver en streaming y en vivo online lo que ocurra en el Circuito de Phillip Island.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en el GP de Australia del Mundial de MotoGP 2026. Publicaremos la crónica de cada prueba y también compartiremos con nuestros lectores todas las reacciones relevantes que se produzcan en el Circuito de Phillip Island, donde prestaremos especial atención a los pilotos españoles que corran.

Dónde escuchar por radio gratis el GP de Australia de MotoGP

Todos los amantes de la velocidad y de la adrenalina y seguidores de los pilotos españoles que no puedan ver en directo por televisión en streaming ni en vivo online esta carrera del Mundial de MotoGP 2026 van a poder escucharla gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE podrán conectar con el GP de Australia para narrar lo que ocurra en el Circuito de Phillip Island.

Circuito del GP de Australia de MotoGP

El Circuito de Phillip Island, ubicado en la isla del mismo nombre, será el escenario donde se celebrará la decimoctava jornada del Mundial de MotoGP 2026 que es este GP de Australia. Este mítico trazado tiene 4,45 kilómetros de longitud, un ancho de pista de 13 metros y su recta más larga tiene 900 metros. En total tiene 12 curvas, siendo 5 de derecha y siete de izquierda. La vuelta rápida la consiguió Marc Márquez al detener el cronómetro en 1:27:765 en 2024.