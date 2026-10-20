La sabia reflexión de Platón sobre la educación : «No se debe obligar a los niños a aprender, ni se debe forzar sus cabezas para asimilar conocimientos. Sólo se debe mostrar el camino»

La educación infantil plantea un desafío constante para las familias y los profesores. El hecho de conseguir que los niños comprendan lo que estudian y mantengan el interés por aprender es todo un reto. En un contexto marcado por los deberes, los exámenes y la presión por obtener buenos resultados, esta reflexión atribuida a Platón vuelve a poner el foco en la manera de enseñar.

El filósofo griego defendía que el conocimiento no debía adquirirse mediante la fuerza. No se debe obligar a los niños a aprender, ni se debe forzar sus cabezas para asimilar conocimientos. Solo se debe mostrar el camino», afirmó Platón. Esta oración resume una idea central de su pensamiento educativo, basado en que enseñar no significa llenar la mente de información, sino orientar al alumno para que pueda comprenderla.

Esta visión se relaciona con las ideas recogidas en La República, una de sus obras más conocidas. En ella, Platón reflexiona sobre la formación de los ciudadanos y sostiene que los conocimientos adquiridos bajo coacción difícilmente se interiorizan de la misma manera. También defiende que el aprendizaje durante la infancia debe incorporar el juego como una forma de descubrir las capacidades y las inclinaciones de cada niño.

Por qué aprender bajo presión no siempre significa comprender

La reflexión de Platón no propone eliminar las normas ni dejar que los niños aprendan únicamente aquello que les apetece. Su planteamiento invita a distinguir entre memorizar un contenido para superar un examen y comprenderlo hasta poder utilizarlo de manera autónoma.

Cuando la enseñanza se centra exclusivamente en los resultados, existe el riesgo de que el aprendizaje se convierta en una obligación sin espacio para las preguntas o la experimentación. Por el contrario, despertar la curiosidad puede ayudar a que los alumnos se impliquen más en lo que estudian y desarrollen su capacidad para razonar.

Los padres como pilar de la enseñanza

En este proceso, el papel de los adultos resulta fundamental. Tanto ellos como los profesores pueden acompañar a los niños mediante explicaciones, preguntas y experiencias que les permitan descubrir respuestas por sí mismos, sin renunciar a la disciplina ni al esfuerzo que requiere aprender.

La propuesta de Platón plantea una cuestión esencial. Educar no consiste solo en transmitir conocimientos, sino también en enseñar a pensar. Mostrar el camino implica ofrecer orientación y herramientas para que cada niño desarrolle sus capacidades, gane autonomía y encuentre motivos para seguir aprendiendo a lo largo de su vida.