Los arquitectos expertos coinciden: para cambiar la puerta principal de tu casa debes pedir permiso a los vecinos o puedes «tener consecuencias legales»

Cambiar la puerta principal de la vivienda puede representar un conflicto vecinal inesperado a la hora de realizar una obra en España. Sustituirla por un modelo más moderno, seguro o alineado a la estética del hogar deriva en una creencia popular errónea de que depende solamente del propietario. No obstante, la comunidad tiene la última palabra.

La razón está en su ubicación. Si bien es un acceso a una propiedad privada, el lado exterior se encuentra en una zona común y forma parte de la imagen del rellano, al igual que el resto de las puertas de los vecinos de planta.

Por este motivo, antes de cambiarla, conviene echar un vistazo a las normas comunitarias y a las características del edificio. La arquitecta María José Navarro, @mariajosenavarrosegura en Instagram, expuso en El Mueble qué términos deben comprobarse para evitar posibles disputas: «La gran pregunta que se nos plantea siempre al hacer una reforma es si podemos instalar una puerta diferente a la del resto de vecinos».

La puerta es privada, pero afecta al resto

Aquí entra en juego un aspecto que puede ser objeto de debate entre propietarios. «La puerta de entrada de una vivienda es un elemento aparentemente privado, pero en realidad se sitúa en un punto intermedio entre lo individual y lo colectivo», aclaró Navarro.

El propietario es el que utiliza la puerta y se encarga de su apariencia, pero cualquier modificación aparente puede alterar el aspecto general de los espacios comunes. De ahí que, según la arquitecta, «su modificación no es completamente libre». Además, no es igual cambiar una puerta de un edificio donde cada vivienda tiene acabados diferentes que una donde todas tienen el mismo diseño.

La situación puede generar problemas comunitarios en las comunidades donde todos los elementos siguen una misma línea en sus acabados. En dichos edificios, «las limitaciones suelen ser mayores, aunque no siempre están escritas», recalcó la experta.

Existe una tercera variante: aquellas comunidades que sí han fijado normas concretas sobre este tema. «Algunos estatutos o acuerdos de comunidad regulan el tipo de puertas permitidas», estableció la especialista.

No depende exclusivamente del diseño o el color

La estética es uno de los muchos puntos que establece la normativa comunitaria. La puerta de entrada de un inmueble desempeña otras funcionalidades, como la protección, el aislamiento y la seguridad de la vivienda.

«En algunos casos, sustituir la puerta original por una de menor calidad técnica puede incluso suponer un incumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE)», advirtió Navarro.

Consultar antes de realizar cualquier cambio

Incluso cuando no quede claro si existe una obligación formal de solicitar autorización, comunicar cualquier modificación antes de llevarla a cabo puede ser una precaución beneficiosa. Antes de comprar una puerta nueva, la arquitecta recomendó revisar los estatutos de la comunidad: «Es el primer documento a consultar, ya que puede establecer colores, materiales o diseños obligatorios, o la prohibición expresa de modificar elementos visibles desde zonas comunes», y añadió: «En ese caso, cambiar la puerta sin autorización puede generar conflictos o incluso obligarte a revertir la intervención».

«Aunque no siempre sea obligatorio pedir permiso formal, hacerlo evita conflictos posteriores», reseñó Navarro. Gracias a esto, el dueño de la vivienda puede saber si existe algún acuerdo previo, verificar qué tipo de acabados están permitidos y conocer si otros vecinos han realizado obras semejantes.