Así es como Karol G descubrió la infidelidad de uno de sus ex: «Le pillé siendo infiel gracias al GPS «

Karol G vuelve a colocarse en el centro de todas las miradas. La artista, convertida en una de las grandes estrellas globales de la música latina, ha sorprendido con unas confesiones personales que han reabierto su lado más íntimo y desconocido. Entre éxitos internacionales y estadios llenos, la colombiana ha recordado ahora uno de los capítulos más duros de su vida sentimental.

La intérprete ha pasado de ser una joven promesa en Colombia a consolidarse como una de las voces más influyentes del panorama musical actual, siguiendo la estela de Shakira, Jennifer Lopez o Gloria Estefan, entre otras. Sin embargo, detrás del éxito, ella misma reconoce que no todo ha sido tan idílico en su vida personal.

En este sentido, Karol G ha admitido que, pese a su éxito profesional, no siempre se siente fuerte emocionalmente. «No soy la persona más fuerte del mundo», confesaba, dejando ver una faceta mucho más vulnerable de la artista, que acostumbra a mostrarse poderosa sobre el escenario.

La confesión más reveladora ha llegado durante su paso por el podcast Call Her Daddy, presentado por Alex Cooper, donde la cantante se ha abierto como pocas veces antes. Allí ha hablado sin filtros de sus relaciones pasadas, de sus aprendizajes emocionales y de los errores que ha cometido en el amor.

Precisamente en ese contexto ha llegado la bomba. Preguntada por la mayor mentira que ha vivido en una relación, la cantante no ha dudado en responder con total sinceridad: «La localización… Y una localización de kilómetros y océanos. Yo estaba en un lugar y le pillé siendo infiel en otro continente».

Según ha explicado, fue el GPS el que le permitió descubrir la traición, un episodio que aún recuerda con claridad y que marcó un antes y un después en su forma de entender las relaciones sentimentales.

Actualmente, la artista se encuentra soltera y asegura que no tiene prisa por volver a enamorarse. «No, paso de ello», ha confesado entre risas cuando le han preguntado si está abierta a conocer a alguien. Aun así, matiza que no es un rechazo definitivo, sino una etapa personal en la que ha decidido centrarse en sí misma. «Me enfoco más en mí. Lo he puesto de lado y lo volveré a hacer cuando esté preparada», explicaba la cantante, dejando claro que su prioridad ahora es el crecimiento personal.

En otro momento de la entrevista, Karol G también ha tenido espacio para las anécdotas más ligeras. Entre ellas, su encuentro con Rihanna, de quien asegura que recibió uno de los mejores consejos de su vida, además de confesar entre risas que «olía fenomenal».

La cantante también ha reconocido su atracción por los llamados «chicos malos», aquellos con aire de barrio y actitud rebelde, una preferencia que ha generado comentarios entre sus seguidores tras conocer su historial sentimental. Karol G asegura que mantiene una buena relación con algunas de sus exparejas, aunque no con todos. Incluso admite que, en ocasiones, llega a coincidir con ellos de forma amistosa, demostrando que ha sabido cerrar etapas.

Una vez más, la artista no solo lidera la industria musical, sino también la conversación mediática. Y esta vez lo ha hecho con una confesión que mezcla amor, traición y una infidelidad descubierta gracias a la tecnología.