Telecinco recupera a Laura Madrueño tras ser relevada en ‘Supervivientes’ por María Lamela

Tras ser relevada en la última edición de Supervivientes por María Lamela, Laura Madrueño vuelve a tener protagonismo en Telecinco. La presentadora regresa a la pantalla este verano con el programa El verano se mueve, el nuevo magazine vespertino de la cadena de Mediaset.

En este caso, Laura Madrueño se incorpora al programa presentado por Ion Aramendi como colaboradora, para comentar la crónica social junto a otros fichajes también reconocidos.

Laura Madrueño inició su carrera profesional a los 21 años en Mediaset, en Informativos Telecinco. La periodista, que empezó en Producción, recibió la oferta de presentar Deportes, pero la rechazó para afianzar su seguridad frente a las cámaras.

En 2014, con la salida de Mario Picazo de Mediaset, Laura Madrueño se hizo cargo de El Tiempo en Telecinco y Cuatro y dio la información meteorológica en diferentes espacios hasta su incorporación a Supervivientes, que compaginó durante un tiempo con su colaboración en TardeAR. De hecho, la periodista empezó a salir mucho más en pantalla a raíz de la borrasca Filomena, cuando intervino en diferentes programas de Mediaset.

En 2023 se fue a Honduras para copresentar Supervivientes con Jorge Javier Vázquez, tras la marcha de Lara Álvarez, y la edición All Stars. Tras pasar también por Gran Hermano, en 2026 confirmó que dejaba el reality de supervivencia para pasar más tiempo con su familia.

Durante su participación en Supervivientes, Laura Madrueño demostró sus dotes para la apnea, deporte que acostumbra a practicar. Es también documentalista marina y creadora de una productora dedicada a los documentales sobre protección marina.

El verano se mueve se estrena este 29 de junio y abordará la información, el entretenimiento y la crónica social desde los estudios centrales de Mediaset, en Madrid, de lunes a jueves a las 17:00 horas, mientras que los viernes se hará desde otro punto de España al que se desplazará tanto el presentador como los colaboradores. Kike Quintana será el enviado especial del programa, y recorrerá el país con su furgoneta para elegir la localización de los viernes.

Entre los colaboradores estarán Carmen Alcayde, Sheila Casas, Marisa Jara, Alejandra Osborne, Pablo Ojeda, Inmaculada Pérez Chincha Rabiña, Alejandra Prat, Irene Rosales, Gloria Camila, Sandra Aladro o Carmen Borrego, entre otros.