Rosa Benito estalla en ‘De lunes a viernes’: «Si esto es para manchar a Rocío Jurado, es que me levanto y me voy»

Rosa Benito ha estado a punto de abandonar el plató de De lunes a viernes en Telecinco por unos comentarios que se han hecho sobre su cuñada, Rocío Jurado. Todo ha surgido por el último capítulo emitido en Movistar Plus sobre La más grande. ¿Hubo maltrato en la relación entre la cantante y su segundo marido, Ortega Cano? La ex mujer de Amador Mohedano se ha rebelado en directo ante ciertas declaraciones de sus compañeros.

El documental sobre Rocío Jurado en Movistar está dando mucho qué hablar. La serie, producida por la hija de la artista, Rocío Carrasco, es una suerte de diario de la cantante que, en una parte de la familia, no ha sentado del todo bien.

Este martes, en ‘De lunes a viernes’ (Telecinco) se ha hablado del tercer capítulo de la docuserie y la colaboradora Ángela Portero ha dicho:

«Me sorprende que estén hablando de la historia de amor entre Rocío Jurado y Ortega Cano, pero hacen un giro de guion para hablar de la nueva ley de violencia de género»

Otra tertuliana, Terelu Campos (íntima amiga de Rocío Carrasco), ha apuntado que: Yo he visto el documental y nunca he relacionado una cosa con la otra. En el capítulo, hay cantidad de imágenes de cómo se conocieron Rocío Jurado y José Ortega Cano, y de momentos preciosos».

Portero ha dicho que, según su opinión, Carrasco ha dejado claro en el documental, que su madre había sido maltratada, a lo que Roca Benido, ex mujer de Amador Mohedano —hermano de la cantante—, ha dicho: «Ella [Rocío Carrasco] dijo que no pensaba que su madre podría vivir un amor tan bonito como el que estaba viviendo con Ortega Cano».

Pero, de repente, Portero le ha dado la vuelta al asunto y ha contado una experiencia personal que vivió con Rocío Jurado y Ortega Cano: «Yo me encontré con una escena de gritos, la puerta caída, ruidos de cristales, golpes… Era Rocío Jurado la que estaba gritando e insultando a Ortega Cano.

Ha sido entonces cuando Rosa Benito ha explotado y ha amenazado con irse del programa: «Si esto es para manchar la imagen de mi cuñada Rocío, es que me levanto y me voy. Creo que Rocío ha sido una persona maravillosa, es una persona auténtica».