Olvídate de ‘Salvar al soldado Ryan’, esta película es la obra maestra definitiva sobre la Segunda Guerra Mundial

Cuando los fans del cine bélico piensan en una cinta sobre la Segunda Guerra Mundial, automáticamente lo que se les viene a la cabeza es la película Salvar al soldado Ryan y concretamente, la secuencia del Desembarco de Normandía. Sin embargo, en aquel 1998, hubo otra apuesta sobre el conflicto global que entendió de una manera filosófica, casi poética, la autodestrucción del ser humano ante el silencio de la naturaleza. Nos referimos, por supuesto, a la obra maestra La delgada línea roja.

Dirigida por Terrence Malick, el filme de la 20th Century Fox llegó a la 71. ª Edición de la alfombra roja con 7 nominaciones a los Oscar, incluyendo el de mejor película y dirección. No obstante, y aunque Spielberg sí que se llevó la estatuilla dorada por su labor tras las cámaras en la producción protagonizada por Tom Hanks, el fallo de los académicos en la categoría reina es una de las decisiones más sonrojantes de los casi 100 años del certamen: el premio a la mejor película fue a parar a Shakespeare in love. Y lo que es peor, la delgada línea roja terminó yéndose de vacío, a pesar de la impecable fotografía de John Toll, la banda sonora de Hans Zimmer y el guion de un Malick que traducía el realismo crudo de la novela de James Jones al ya particular misticismo lírico de su obra.

‘La delgada línea roja’: un drama bélico sobre la Segunda Guerra Mundial único en su especie

La trama de La delgada línea roja sigue a los hombres de una compañía de fusileros del ejército que pretenden arrebatar a las fuerzas japonesas el control de un aeródromo cuya posición es estratégicamente determinante para el conflicto. Esta no es otra que la historia real detrás de la cruenta batalla de Guadalcanal.

A diferencia de otros títulos como Salvar al Soldado Ryan, cuyo trasfondo parece por momentos un ejercicio de propaganda norteamericana, el trabajo de Malick a través de monólogos internos radiografía los conflictos psicológicos, morales y existenciales de los soldados. Reflejando así el horror de la guerra y la ironía visual entre la brutalidad humana y la belleza inalterable de la naturaleza.

En el casting encontramos a un reparto coral impresionante, repleto de estrellas de Hollywood. Desde Jim Caviezel a Sean Penn, pasando por Nick Nolte, Ben Chaplin y Elias Koteas. Tras ellos, como secundarios de lujo, están presentes John Cusack, Adrien Brody, John C. Reilly, Woody Harrelson, George Clooney, John Travolta e incluso Jared Leto.

Sin embargo, el elenco en realidad no terminó ahí. El montaje y proceso de edición de Malick fue tan drástico que grandes iconos de la industria como Martin Sheen, Gary Oldman, Viggo Mortensen y Billy Bob Thornton se quedaron fuera del corte final.

¿Dónde podemos ver ‘La delgada línea roja’ en el streaming?

La delgada línea roja está disponible bajo compra o alquiler en Rakuten TV, Apple TV y Prime Video. Disney Plus la aloja en su catálogo bajo suscripción.