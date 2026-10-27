Nominada a 4 Oscar y considerada una obra maestra del cine bélico, esta película de Akira Kurosawa la puedes encontrar en Movistar Plus

El cine es un arte universal, cuya influencia trasciende fronteras e inspira a cineastas y artistas de países remotos. Sólo así se explica el amor que el cineasta Akira Kurosawa le profesaba al material del dramaturgo William Shakespeare. El ganador de tres premios de la Academia –uno de ellos honorífico– adaptó ‘Macbeth’ en Trono de sangre (1957), aunque la mayoría de los cinéfilos siempre recuerdan antes otra obra maestra en la asociación de Kurosawa con el bardo inglés. Sí, nos referimos a una de las grandes piezas de la historia de la cinematografía universal: el irrepetible drama bélico, Ran.

Estrenada en 1985, esta historia ambientada en el Japón feudal fue una de las últimas cintas del legendario realizador de Tokio. Versionando ‘El rey Lear’, Kurosawa logró crear un imponente largometraje mezclando la esencia primigenia del dramaturgo con las leyendas escritas por Mori Motonari, el daimio conocido por el sobrenombre de el «Príncipe mendigo». Un cacique feudal que logró extender la mayoría de sus territorios en una época repleta de batallas y dinastías familiares.

Después de triunfar en decenas de festivales y premios, Ran estuvo nominada a cuatro estatuillas doradas en la 58 edición de los Oscar. El filme terminaría alzándose únicamente con la categoría de mejor vestuario, a pesar de estar entre las candidatas a Mejor diseño de producción, fotografía y dirección. Por aquel entonces no se estilaba demasiado darle demasiado bombo y reconocimiento a un filme asiático, pero de celebrarse hoy, la calidad del trabajo de Kurosawa no se habría ido de dicha alfombra roja con tan pocos logros, habría estado nominada en la categoría de mejor película y lo más probable es que no hubiese perdido contra Memorias de África.

¿De qué trata ‘Ran’?

La trama nos pone en la piel de un poderoso señor de la guerra llamado Hidetora Ichimonji. El cual decide retirarse y repartir su terreno entre sus tres hijos: Taro (el mayor), Jiro (el mediano) y Saburo (el menor). El patriarca les pide que permanezcan unidos y apoyen la decisión. Los dos mayores aprueban la decisión. Sin embargo, Saburo considera que tal división sólo traerá traiciones y debilitará la fuerza del estado. Hidetora lo considera una ofensa y termina desterrando y desheredando al pequeño. Tras asumir el liderazgo, Taro y Jiro despiertan su ambición desmedida y no tardan en poner en duda a su padre.

¿Sólo podemos verla en Movistar Plus?

Con 2 horas y 40 minutos de duración, Ran es uno de esos dramas épicos que hay que ver una vez en la vida. El arte cinematográfico de un tiempo en el que los directores eran poetas de la imagen y que, sin demasiados aspavientos, eran capaces de conmocionar a través de encuadres espectaculares y un gran sentido del ritmo narrativo.

Ran está disponible en los catálogos de Movistar Plus y Filmin.