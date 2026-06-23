Netflix arrasa con este thriller de acción de 109 minutos: ya está entre los más vistos de la historia y sigue subiendo en rankings

Puede que no tenga los números de Las guerreras k-pop o la reciente Máquina de guerra, pero el ecosistema de largometrajes de habla no inglesa también tiene su nicho particular en Netflix. Ahí están los 103 millones de visualizaciones de la noruega Trol (2022) o el fenómeno español de La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona. Sin embargo, hoy nuestra recomendación va de la mano de otro título europeo que, poco a poco, se ha ido haciendo fuerte en el ranking viral de la compañía. Nos referimos al thriller de acción alemán más visto de la plataforma: Extraterritorial.

Estrenada a finales de abril del 2025, el filme dirigido por Christian Zübert fue una de esas sorpresas que los espectadores del terminal se encuentran un buen día en el catálogo, sin apenas promoción comercial, pero con el magnetismo y atractivo suficiente como para captar a millones de suscriptores de la marca californiana. Y es que Netflix no sólo ha sabido ser un estudio puntero para los contenidos anglosajones. Desde su irrupción en la vida doméstica, la líder del streaming inició rápidamente una política estratégica local, auspiciando a proyectos patrios de cada nación tanto en el terreno de las series como en el apartado cinematográfico.

Extraterritorial es, en definitiva, ese ejemplo de producción que en otra época se hubiese quedado enclaustrado entre las fronteras del audiovisual germánico. Hoy, gracias a la globalidad que ofrece la «gran N roja», el trabajo de Zübert ha conseguido colarse en los hogares de múltiples países y superar, por ejemplo, a otras apuestas populares como El hoyo (2019).

¿De qué trata ‘Extraterritorial’?

La sinopsis nos pone en la piel de una exsoldado de élite que acude al consulado estadounidense de Frankfurt para tramitar su visado. La mujer deja a su pequeño de seis años en la sala infantil de la institución, pero al volver no está y nadie del personal admite haber visto en ningún momento que llegase acompañada de un menor. Entre la paranoia y la conspiración y atrapada en un limbo diplomático, utilizará su entrenamiento militar para iniciar una cacería contrarreloj que le ayude a encontrar a su pequeño, antes de que consigan volverla completamente loca.

El guion original lo firma el propio Zübert y el reparto gira en torno al protagonismo absoluto de Jeanne Goursaud, la cual mantiene una larga relación con Netflix habiendo participado en otros proyectos del estudio como la serie Bárbaros (2020), películas como Los ancianos (2022) y miniseries del impacto mediático de La paz en Marsella (2023) y Mi dulce niña (2023). Junto a ella encontramos a Lera Bova (One Piece) y al británico Dougray Scott, conocido por aparecer en blockbusters internacionales como Misión imposible 2 (2000).

Así está el ranking de Netflix

Extraterritorial es una de esas historias que parecen haber nacido para estar en Netflix. Intensa, rápida y, sobre todo, entretenida. La cinta intenta mantener unos códigos de suspense constante y sumar buenas peleas, cumpliendo a la perfección la idea de ser un producto cargado de ritmo que hará que su poco más de hora y media de duración se pase en un suspiro.

En la actualidad, así está el ranking global de películas (habla no inglesa) más vistas en la historia de Netflix: