María Patiño vuelve a la televisión y se convierte en el nuevo fichaje estrella de un ‘late night’ de La Sexta

María Patiño vuelve a la televisión y lo hace en un escenario que pocos habían previsto: La Sexta. La periodista se incorpora al programa de late night Cara al show, presentado por Marc Giró, después de varios meses alejada de la pequeña pantalla. Desde el final de Ni que fuéramos…, su futuro profesional había estado rodeado de incógnitas y rumores sobre una posible vuelta. Ahora, la comunicadora vuelve a ponerse delante de las cámaras y abre una nueva etapa en su trayectoria.

El pasado 15 de agosto, coincidiendo con su cumpleaños, desde COOL tuvimos la oportunidad de charlar con ella. Además de hablar sobre sus planes para una fecha tan especial, conversamos sobre su futuro profesional y las ganas que tenía de regresar a la televisión. Entonces, la periodista ya dejaba entrever que algo podía estar moviéndose. «Ahora mismo es evidente que no estoy haciendo nada… Eso sí, hay movimientos varios. Doy por hecho que la vida continúa y, de momento, estoy tranquila y con ganas de volver», nos confesó.

Durante aquella conversación, María Patiño también recurrió a una metáfora muy suya para describir el momento profesional en el que se encontraba. «Ahora mismo, para que te hagas una idea, me tiran la caña. Eso sí, nadie se casa conmigo. Podríamos decir que no tengo amantes y no me han puesto aún el anillo», nos explicó. Unas palabras que hoy adquieren un significado especial después de confirmarse su incorporación al formato de La Sexta. De todas las quinielas que se barajaron durante aquellos meses, este destino no parecía el más evidente.

La televisión ha sido el escenario natural de la ferrolana durante buena parte de su trayectoria. Desde sus comienzos en espacios como Sabor a ti hasta su consolidación como uno de los rostros más reconocibles de la crónica social, Patiño ha desarrollado buena parte de su carrera delante de las cámaras. Por eso, el final de sus últimos proyectos y la ausencia de una nueva oportunidad profesional supusieron un paréntesis inesperado para una periodista acostumbrada al ritmo de la televisión.

En una entrevista concedida a El País, María Patiño ha hablado abiertamente de cómo vivió aquella etapa. La comunicadora reconoce que tuvo que recurrir a ayuda psicológica y que encontró en el ejercicio físico una vía para sobrellevar el momento. Sin embargo, también admitió que necesitaba encontrar un equilibrio: «No podía estar siete horas en el gimnasio». La falta de proyectos profesionales y el final de una etapa que había ocupado buena parte de su vida la obligaron a replantearse su día a día.

El golpe fue especialmente duro después del abrupto final de Sálvame, al que siguieron otros proyectos, entre ellos La familia de la tele, que no consiguió consolidarse. Desde entonces, la periodista había permanecido apartada de la primera línea televisiva, mientras las dudas sobre su futuro profesional seguían presentes. En esa misma entrevista, Patiño también se ha referido a la decepción que sintió ante determinadas actitudes de personas con las que había compartido trayectoria: «He sentido decepción y rechazo hacia personas que han rechazado nuestro pasado».

La periodista asegura, además, que contaba con ahorros para mantenerse durante el tiempo que estuviera sin trabajar. Ahora, con su incorporación a Cara al show, María Patiño abre un nuevo capítulo profesional y vuelve a un medio en el que ha construido buena parte de su carrera. Una vuelta que, a juzgar por aquellas palabras que nos dedicó en agosto, llevaba tiempo esperando.