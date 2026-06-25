Alberto San Juan en ‘La noche de Aimar’: «Yo nunca he votado al PSOE»

Si por algo es conocido Alberto San Juan, más allá de su carrera como actor, es por sus convicciones políticas, que nunca ha ocultado. De hecho, a Alberto San Juan se le vincula con los actores de la ceja, y fue uno de los rostros más activos en la gala de los Goya del No a la guerra. Por eso han llamado tanto la atención sus declaraciones en La noche de Aimar (laSexta): «Yo nunca he votado al PSOE».

Alberto San Juan ha revelado que «nunca» ha votado a los socialistas después de recordar, precisamente, una gala de los Goya, la de 2008, cuando pidió la disolución de la Conferencia Episcopal. Lo hizo tras unas declaraciones de Rouco Varela en las que animaba a no votar al PSOE.

Acto seguido, como si respondiera a una necesidad impulsiva, el actor ha aclarado que él nunca ha dado su voto a los socialistas, y ha provocado las risas de Aimar Bretos por la manera de expresarlo: «Lo dices como si fuera una cosa terrible».

Su postura, ha indicado, está más cerca del germen del 15M, aunque, preguntado por su sintonía con Podemos y por su posible implicación en la formación, Alberto San Juan ha aclarado que «los partidos políticos son lo menos interesante de la política».

El actor entiende la política como la forma en la que «convivimos, cómo nos organizamos para convivir», algo mucho más amplio que ver a políticos debatiendo en el hemiciclo. Tampoco sabría decir si realmente posicionarse políticamente puede perjudicar a un actor o no para que sigan contando con él en los proyectos, aunque sí que ha puesto el ejemplo del posicionamiento de Javier Bardem contra Donald Trump o su postura sobre Gaza. Bardem sigue consiguiendo papeles sin problema alguno.

También Alberto San Juan sigue estrenando producciones. El último de ellos es La Luz, película que aborda, entre otros asuntos, el de la Iglesia y la fe. El actor interpreta a un sacerdote por el que ha prestado más atención a la lectura de los Evangelios, y ha confesado su fascinación por los libros. «Soy bastante fan», ha explicado. No sólo de los Evangelios, también «de cierta interpretación de la figura de Jesucristo como líder comunitario».

«No en un sentido jerárquico como jefe, sino en el sentido de dinamizador de la emancipación humana y de la defensa del oprimido frente al poder radical». Por ello, ha aclarado que es ateo, pero sí que «hay una concepción del cristianismo» con la que se identifica.