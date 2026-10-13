La actriz Selma Blair siembra el caos en un vuelo: termina arrestada tras agredir a la tripulación e intentar abrir una puerta

La reconocida actriz Selma Blair ha sido detenida tras protagonizar un grave incidente en pleno vuelo. La intérprete, reconocida por películas tan icónicas como Crueles intenciones o Una rubia muy legal, salió bajo custodia policial tras provocar un altercado a bordo de un avión de la compañía Delta Air Lines. Intentó abrir una de las puertas de la aeronave en pleno trayecto y agredió físicamente a miembros de la tripulación.

Los hechos se desencadenaron en el vuelo que realizaba la ruta entre Los Ángeles y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York. De acuerdo con los informes policiales y los testimonios recopilados por las autoridades, Selma Blair se mostró sumamente alterada a mitad del trayecto. Durante la crisis, la actriz de 54 años se dirigió a una de las salidas de emergencia con la intención de forzarla y abrir la puerta del avión.

La rápida intervención del personal de cabina evitó un desenlace catastrófico, pero la situación derivó en un enfrentamiento violento. Según las autoridades aeroportuarias de Nueva York y Nueva Jersey, Blair agredió a dos auxiliares de vuelo: propinó un golpe a uno de ellos y mordió a otro. Uno de los trabajadores agredidos sufrió laceraciones y tuvo que recibir asistencia en un centro hospitalario. Ante el nivel de agresividad, la tripulación tuvo que inmovilizar a la actriz e imponerle restricciones físicas a la artista hasta la llegada a su destino.

A su llegada al aeropuerto JFK, llegada la noche del domingo, los agentes de la autoridad tomaron el control de la situación. El informe policial añade que, durante su posterior traslado en ambulancia, Blair mantuvo una actitud violenta e incluso propinó patadas en la cabeza a un oficial de la policía aeroportuaria, además de agredir a una enfermera en las instalaciones médicas.

El FBI ha iniciado una investigación formal y ha emitido una citación por agresión dentro de la jurisdicción territorial especial de EE. UU. Asimismo, a nivel estatal se le han sumado cargos por agresión a un agente de policía y a un profesional sanitario. Por su parte, un representante de Selma Blair ha emitido un comunicado en el que asegura que la actriz sufrió una «emergencia médica» repentina que derivó en la conducta denunciada, y añade que se encuentra en condición estable y bajo constante supervisión profesional. Por otro lado, la aerolínea Delta reiteró su política de tolerancia cero frente a comportamientos que pongan en peligro la seguridad de sus pasajeros y tripulación.

Selma Blair es una de las actrices más icónicas de la cultura popular de finales de la década de 1990 y principios de los años 2000. Su salto a la fama internacional llegó tras interpretar a la ingenua Cecile Caldwell en la película de culto Crueles intenciones, un papel que la convirtió en un rostro imprescindible del cine juvenil de la época.

Posteriormente, consolidó su estatus en Hollywood con papeles muy recordados, como el de Vivian Kensington en la exitosa comedia Una rubia muy legal, donde compartió reparto con Reese Witherspoon, y como el de la superheroína Liz Sherman en la saga cinematográfica Hellboy, dirigida por Guillermo del Toro. A lo largo de su carrera ha mantenido una amplia trayectoria en cine y televisión, donde también ha aparecido en American Crime Story.

En los últimos años, Blair ha sido también una figura sumamente mediática por su visibilidad y activismo en torno a la salud pública, tras revelar en 2018 su diagnóstico de esclerosis múltiple. Su lucha personal contra esta enfermedad autoinmune protagonizó la película documental Introducing, Selma Blair (2021) y quedó plasmada en su libro de memorias, con lo que se convirtió en un referente de concienciación sobre las discapacidades y patologías crónicas.