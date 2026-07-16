¿Sabrías distinguir un bolso de lujo auténtico de una réplica? ¡Demuéstralo!
Las falsificaciones de bolsos de lujo han alcanzado un nivel de sofisticación que hace que, en muchos casos, distinguirlas de un original resulte todo un desafío. Materiales, costuras, herrajes, logotipos o acabados esconden las claves para identificar una pieza auténtica, aunque no siempre son evidentes a simple vista. Si alguna vez has pensado que podrías reconocer un bolso de firma con sólo echarle un vistazo, ha llegado el momento de comprobarlo. Pon a prueba tu ojo con este quiz y descubre si eres capaz de diferenciar un diseño auténtico de una réplica.
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