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¿Sabrías distinguir un bolso de lujo auténtico de una réplica? ¡Demuéstralo!

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(Foto: COOL)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Las falsificaciones de bolsos de lujo han alcanzado un nivel de sofisticación que hace que, en muchos casos, distinguirlas de un original resulte todo un desafío. Materiales, costuras, herrajes, logotipos o acabados esconden las claves para identificar una pieza auténtica, aunque no siempre son evidentes a simple vista. Si alguna vez has pensado que podrías reconocer un bolso de firma con sólo echarle un vistazo, ha llegado el momento de comprobarlo. Pon a prueba tu ojo con este quiz y descubre si eres capaz de diferenciar un diseño auténtico de una réplica.

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