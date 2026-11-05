El Birkin más especial de Jane Birkin sale a subasta: tiene una dedicatoria y cuesta hasta 70.000 euros

Hay bolsos que trascienden su función para convertirse en auténticos objetos de deseo. Y después están aquellos que, además de representar un capítulo fundamental de la historia de la moda, conservan una parte de la vida de quien los llevó. Es el caso de este Hermès Birkin 30 que perteneció a Jane Birkin y que próximamente saldrá a subasta en París. Una pieza cargada de significado que nos acerca, de una manera extraordinariamente íntima, a la mujer que dio nombre a uno de los accesorios más codiciados del mundo.

El protagonista de esta historia es un Birkin confeccionado en piel Togo negra , un material de grano natural, resistente y flexible, muy apreciado por su capacidad para adquirir carácter con el paso del tiempo. Su silueta estructurada, sus asas redondeadas, su cierre de solapa y sus característicos herrajes metálicos mantienen intacta la estética atemporal que ha convertido al modelo en un icono del lujo. Sin embargo, lo que hace verdaderamente especial a este ejemplar no está en sus detalles de fabricación, sino en su historia personal. En la parte exterior, Jane Birkin escribió con rotulador blanco una dedicatoria en francés y estampó su firma : «Georgia, para que estés a salvo, por nosotras, tus amigas. Jane B. Atenas». Un gesto espontáneo que transforma un bolso de lujo en un recuerdo privado, con una carga emocional difícil de encontrar en cualquier otra pieza de colección.

La historia de este bolso se remonta a 2009 y está vinculada a un viaje de Jane Birkin a Atenas en abril de 2010, cuando acudió al XI Festival de Cine Francófono para presentar su álbum Jane Birkin au Palace . Durante aquellos días, la erupción del volcán islandés Eyjafjöll provocó importantes alteraciones en el tráfico aéreo y dejó a la artista sin posibilidad de viajar a Estados Unidos para reunirse con su hija, Charlotte Gainsbourg. Ante aquella situación, decidió quedarse en Grecia y visitar a su amiga Georgia, a quien terminó regalándole este Birkin. El mensaje que dejó escrito sobre la piel resume a la perfección su manera de entender la amistad: con naturalidad, afecto y sin demasiados formalismos. No era la primera vez que personalizaba un bolso de esta manera. Birkin tenía la costumbre de intervenir sus propios accesorios y los de sus amigas con mensajes escritos a mano, convirtiéndolos en objetos únicos y alejados de la perfección impersonal del lujo tradicional.

Precisamente, esa relación tan particular con el bolso que lleva su apellido forma parte de su legado. La leyenda comenzó en 1984 , cuando coincidió en un vuelo entre París y Londres con Jean-Louis Dumas, entonces presidente de Hermès. Durante la conversación, le explicó que no encontraba un bolso que resultara práctico y elegante al mismo tiempo. De aquel encuentro nació el primer prototipo del Birkin, diseñado especialmente para ella . Desde entonces, el modelo se convirtió en un símbolo internacional de exclusividad y sofisticación.

Ahora, este ejemplar con dedicatoria incluida protagonizará la subasta de moda y bolsos de Bonhams París el próximo 24 de noviembre . Su precio estimado se sitúa entre 40.000 y 70.000 euros , aunque el interés de los coleccionistas podría elevar considerablemente la cifra final. No sería una sorpresa: en 2021, otro Birkin 35 que perteneció a la artista alcanzó aproximadamente los 136.000 euros en una subasta de Bonhams, superando ampliamente su valoración inicial.