Los 8 básicos de las rebajas de Zara que ya están en mi armario: todo lo que necesitas para este verano

Las rebajas de Zara son una de las oportunidades más esperadas por quienes buscan renovar su armario con prendas de calidad, versátiles y alineadas con las últimas tendencias. Para que lo tengas más fácil te damos a conocer estos básicos de las rebajas de Zara.

Porque esta temporada, la firma ha aplicado importantes descuentos a piezas que destacan por su diseño, comodidad y facilidad para crear múltiples combinaciones. Desde vestidos de lino hasta jeans de tiro alto y básicos imprescindibles. Son los básicos de las rebajas de Zara más destacados que merecen un lugar en tu vestidor.

Los básicos de las rebajas de Zara

Pantalón bombacho con cintura elástica

Con un descuento del 35%, el pantalón bombacho con cintura elástica pasa de 27,95 euros a 18,16 euros, convirtiéndose en una de las compras más interesantes de la temporada.

Está confeccionado con una mezcla de 63% liocel, 31% viscosa y 6% poliamida, una combinación que aporta ligereza, suavidad y frescura. Cuenta con cintura elástica ajustable mediante cordones, bolsillos delanteros y una pernera abullonada acabada en elástico que aporta un toque moderno y desenfadado.

Vestido asimétrico con volantes y mezcla de lino

El vestido asimétrico con volantes de la colección ZW Collection es una de las piezas más sofisticadas de las rebajas. Su precio actual es de 28,97 euros tras una reducción del 40%.

Está confeccionado en una hilatura con 76% liocel y 24% lino, dos fibras especialmente valoradas durante los meses cálidos. Presenta escote asimétrico, manga corta caída, detalle de volantes en el mismo tejido y un bajo asimétrico que aporta movimiento y personalidad.

Look ideal:

Añade unas sandalias de tacón medio en tonos neutros, pendientes dorados minimalistas y un bolso tipo clutch para crear un estilismo elegante ideal para cenas, celebraciones o eventos al aire libre.

Camiseta Interlook con cuello en pico

Las prendas básicas nunca pasan de moda y esta camiseta Interlock con cuello en pico es una excelente inversión. Con un descuento del 40%, su precio baja de 12,95 euros a solo 7,77 euros.

Está confeccionada en tejido de punto elástico y flexible con una trama compacta y opaca que garantiza comodidad y buen ajuste. Su diseño incorpora cuello en pico y manga corta, dos detalles que favorecen diferentes tipos de siluetas. Además, está elaborada con 100% algodón, una fibra natural muy apreciada por su transpirabilidad y suavidad.

Jeans tipo culotte de tiro alto comfort

Los vaqueros siguen siendo uno de los pilares fundamentales de cualquier armario y estos jeans tipo culotte de tiro alto comfort son las mejores ofertas de las rebajas.

Con un descuento del 35%, su precio pasa de 27,95 euros a 18,16 euros. Presentan tiro alto, cinco bolsillos, pernera ancha y corta, además de cierre frontal con cremallera y botón. Su composición de 97% algodón y 3% elastano aporta resistencia, comodidad y libertad de movimiento.

Top de punto y manga de sisa: básicos de las rebajas de Zara

El top de punto liso con manga sisa es otra de las grandes oportunidades de las rebajas de Zara. Gracias a un descuento del 40%, su precio desciende de 17,95 euros a 10,77 euros.

Cuenta con cuello redondo y un diseño minimalista que facilita su combinación con todo tipo de prendas. Está confeccionado con una mezcla de 83% viscosa, 15% poliamida y 2% elastano, ofreciendo una caída fluida y agradable al tacto.

Jeans zw collection tailored wide leg tiro alto

Tenía un precio de 29,95 euros y con el 40% de descuento se queda ahora en 17,97 euros.

Jeans de tiro alto confeccionados en hilatura con mezcla de algodón. Cintura con trabillas. Bolsillos de plastrón en espalda. Detalle de costura marcada en delantero. Pierna ancha. Cierre frontal con cremallera, botón y gancho metálico.

Vestido bouclé rayas

Vestido corto de escote recto y tirantes anchos. Detalle de tejido con estructura. Bajo acabado en línea evasé.

Costaba 22,95 euros y ahora lo tienes por 13,77 euros.

Sandalia plana piel

De precio 35,95 euros, ahora, te salen a 25,16 euros.

Zapato tipo sandalia plana en piel. Tira ancha delantera. Detalle de tachas. Suela combinada. Acabada en punta redonda.

Consejos generales para cuidar estas prendas y prolongar su vida útil

Leer siempre las instrucciones de lavado de la etiqueta.

Utilizar programas de lavado suaves y temperaturas bajas.

Separar las prendas claras de las oscuras.

Evitar el uso excesivo de secadora, especialmente en tejidos con lino, viscosa o elastano.

Cómo aprovechar mejor las rebajas de Zara

Con descuentos de entre el 35% y el 40%, estas 8 propuestas de Zara destacan por ofrecer una excelente relación entre precio, comodidad y estilo, convirtiéndose en algunas de las opciones más atractivas de la temporada de rebajas.