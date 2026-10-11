El Mercado de la Paz estrena una parada para los amantes de la carne: así es Prrimital, de las hamburguesas prémium al solomillo madurado

La buena carne no necesita demasiados artificios, pero sí una materia prima excepcional y una mano experta que sepa sacarle partido. En Prrimital, la propuesta gira precisamente en torno a esa idea: cortes seleccionados de vacuno, hamburguesas con personalidad y una cocina a la brasa que demuestra que comer en un mercado no está reñido con disfrutar de una experiencia gastronómica cuidada. Su nueva ubicación en el Mercado de la Paz, en pleno barrio de Salamanca de Madrid, permite descubrir una forma diferente de acercarse a la carne, entre el ambiente de un mercado tradicional y una propuesta que mira de frente a la alta gastronomía.

Prrimital parte de una premisa que marca la diferencia: trabajar con carne de proveedores de primer nivel, entre los que se encuentran algunos que abastecen a restaurantes con estrella Michelin. Su selección incluye vacuno de razas gallegas como la Cachena y la Limiana, una apuesta por la calidad del producto que va más allá de la hamburguesa y que encuentra en la parrilla una de sus mejores aliadas.

Aunque su concepto tiene mucho de street food, Prrimital no se limita a despachar comida rápida en un puesto de mercado. Aquí también hay espacio para sentarse, disfrutar de los platos sin prisas y dejarse aconsejar. La experiencia conserva la espontaneidad propia de un mercado, pero incorpora una atención personalizada que cambia por completo la percepción de la visita.

En el Mercado de la Paz, Eva es la encargada de recibir al comensal y una de las grandes bazas de la experiencia. Su atención es exquisita: escucha, pregunta por los gustos de cada cliente y recomienda qué carne elegir según las preferencias de cada uno. Un detalle que se agradece especialmente en una propuesta en la que el producto es el verdadero protagonista y en la que dejarse orientar puede ser la mejor manera de acertar.

De la Boonga Cheeseburger a los cortes de vacuno madurado

En nuestra visita probamos varias propuestas que permiten entender las distintas vertientes de la carta. Para empezar, la Boonga Cheeseburger, elaborada con pan brioche, 130 gramos de carne picada de vaca, bacon, queso cheddar y la salsa prringue de mayonesa con sriracha. Una hamburguesa que combina los ingredientes clásicos de este formato con el punto picante de la salsa, pensada para quienes buscan una receta reconocible con un extra de carácter.

Otra de las opciones es La Bastarda, también con pan brioche y 130 gramos de carne de vaca en formato smash. En este caso, el queso ahumado, la lechuga, el gel de piparras prringue y la salsa barbacoa con bourbon aportan diferentes matices a una receta en la que los contrastes tienen un papel fundamental. El ahumado, el punto ácido de las piparras y el perfil de la barbacoa construyen una combinación más compleja que la de una hamburguesa convencional.

Pero reducir Prrimital a sus burgers sería quedarse en la superficie. Entre los platos que probamos también están el aguacate a la brasa con yema, pico de gallo y mayonesa de sriracha, una alternativa vegetal que incorpora el toque del fuego, y la alcachofa a la brasa con yema, micuit y mayonesa de trufa, donde el producto vegetal se acompaña de ingredientes de sabor más intenso. Dos propuestas que amplían el recorrido gastronómico y permiten salir del territorio exclusivo de la carne.

El plato que devuelve toda la atención al producto es el solomillo de selección madurado, preparado a la parrilla. Aquí la elección de la pieza y su tratamiento son fundamentales: la maduración contribuye a desarrollar el perfil de la carne, mientras que la parrilla permite trabajarla directamente con el calor. Es una opción especialmente interesante para quienes prefieren disfrutar de un corte de vacuno sin que otros ingredientes le resten protagonismo.

Una bodega que invita a quedarse

Otro de los puntos que merece atención es la selección de vinos. En Prrimital no todo gira alrededor de la carne: el acompañamiento líquido también tiene su espacio, con referencias que permiten elevar la experiencia y encontrar un buen maridaje para los distintos platos.

Entre las opciones se encuentra Marqués de Murrieta, una referencia especialmente atractiva para quienes disfrutan de los grandes vinos de Rioja. Poder acompañar una comida informal en un mercado con una botella de esta categoría resume bien el espíritu de la propuesta: combinar la cercanía y la espontaneidad del formato con una selección gastronómica cuidada.

El Mercado de la Paz, un escenario con personalidad propia

El primer Prrimital se encuentra en el Mercado de San Miguel, que también es una gran localización. Esta nueva ubicación, el Mercado de la Paz, también forma parte de la experiencia. Situado en el barrio de Salamanca, el Mercado de la Paz conserva ese carácter de mercado de toda la vida que convive con una clientela acostumbrada a buscar buenos productos y propuestas diferentes. En ese contexto, Prrimital encaja como una alternativa para quienes quieren disfrutar de una comida informal sin renunciar a la calidad de la materia prima ni a una atención cercana.

La fórmula funciona porque no intenta disfrazar su esencia: hay hamburguesas, parrilla, cortes seleccionados y platos pensados para compartir o completar la comida. Pero también hay asesoramiento, una bodega interesante y la posibilidad de sentarse a la mesa y dedicar tiempo a disfrutar.

Prrimital demuestra así que el street food puede evolucionar sin perder su espíritu. En el Mercado de la Paz, la carne de calidad es el hilo conductor de una propuesta que invita a mirar más allá de la hamburguesa y a descubrir que, incluso en un entorno tan cotidiano como un mercado, el producto, la cocina y el servicio pueden marcar la diferencia.