Jordi Roca cuenta cómo el embajador de Japón llevó un osito a El Celler de Can Roca y pagó su menú: «Pagaron la cuenta del osito»

Jordi Roca, uno de los grandes referentes de la gastronomía española y repostero del reconocido restaurante El Celler de Can Roca, ha compartido una anécdota con la Reina Letizia que no ha pasado desapercibida. El chef ha desvelado las palabras que le dedicó la monarca durante un encuentro y que muestran una faceta cercana y atenta a los proyectos de quienes la rodean. La historia tuvo lugar durante un acto de la Fundación Microfinanzas BBVA, institución de la que la Reina es patrona y para la que Jordi Roca y sus hermanos colaboran como embajadores.

En aquella ocasión, el cocinero tuvo la oportunidad de conversar con Letizia y recibió una confesión que le hizo especial ilusión. Según explicó en una entrevista concedida a El País, la Reina le contó que seguía su cuenta de Instagram y que conocía uno de sus proyectos digitales. «En un momento dado me confesó que me seguía en Instagram y que le gustaba Cosas de Casa, algo que me llenó de orgullo y honda satisfacción», recordó el repostero.

La confesión demostraba que Letizia estaba al tanto de una iniciativa que Jordi Roca había puesto en marcha para acercar la cocina a todo tipo de públicos. Una muestra de que la monarca también presta atención a las redes sociales y a los contenidos que despiertan su interés.