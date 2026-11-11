Jordi Roca cuenta cómo el embajador de Japón llevó un osito a El Celler de Can Roca y pagó su menú: «Pagaron la cuenta del osito»
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Jordi Roca, uno de los grandes referentes de la gastronomía española y repostero del reconocido restaurante El Celler de Can Roca, ha compartido una anécdota con la Reina Letizia que no ha pasado desapercibida. El chef ha desvelado las palabras que le dedicó la monarca durante un encuentro y que muestran una faceta cercana y atenta a los proyectos de quienes la rodean. La historia tuvo lugar durante un acto de la Fundación Microfinanzas BBVA, institución de la que la Reina es patrona y para la que Jordi Roca y sus hermanos colaboran como embajadores.
En aquella ocasión, el cocinero tuvo la oportunidad de conversar con Letizia y recibió una confesión que le hizo especial ilusión. Según explicó en una entrevista concedida a El País, la Reina le contó que seguía su cuenta de Instagram y que conocía uno de sus proyectos digitales. «En un momento dado me confesó que me seguía en Instagram y que le gustaba Cosas de Casa, algo que me llenó de orgullo y honda satisfacción», recordó el repostero.
La confesión demostraba que Letizia estaba al tanto de una iniciativa que Jordi Roca había puesto en marcha para acercar la cocina a todo tipo de públicos. Una muestra de que la monarca también presta atención a las redes sociales y a los contenidos que despiertan su interés.
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‘Cosas de Casa’, el proyecto que conquistó a la Reina
La popularidad de Jordi Roca en Instagram ha crecido considerablemente en los últimos tiempos, hasta superar el millón de seguidores. Parte de ese éxito se explica gracias a su capacidad para comunicar la gastronomía de una manera divertida, cercana y accesible.
Precisamente, el cocinero creó la serie Cosas de Casa después de recibir numerosas peticiones de sus seguidores, que querían aprender a preparar recetas sencillas y reproducibles en sus propias cocinas. Lejos de limitarse a las elaboraciones sofisticadas de la alta gastronomía, Roca decidió compartir propuestas pensadas para el día a día. Que la Reina Letizia conociera y siguiera este contenido supuso un reconocimiento especialmente significativo para el chef.
La curiosa historia del osito de peluche en su restaurante
No es la primera vez que Jordi Roca sorprende al contar alguna de las experiencias más insólitas que ha vivido durante su trayectoria profesional. En una entrevista en B3tter, recordó una visita muy peculiar a El Celler de Can Roca. La embajada de Japón había reservado una mesa para dos personas, pero los comensales llegaron acompañados de un osito de peluche y aseguraron que eran tres. Lo más sorprendente llegó cuando pidieron una carta también para el muñeco y solicitaron que le preparasen su propio menú.
El equipo terminó sirviendo al osito macarrones, un filete de ternera a la plancha, patatas y hasta un postre de chocolate. Aunque nunca llegaron a descubrir el motivo de aquella curiosa petición, la anécdota quedó grabada en la memoria del cocinero.