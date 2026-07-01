Vota y decide: elige el mejor look de la alfombra roja de los Premios Academia de la Moda Española

La moda española se ha vestido de gala este martes, 30 de junio, con la celebración de la tercera edición de los Premios Academia de la Moda Española, una cita que reunió en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid a algunos de los nombres más destacados del diseño, la cultura, el entretenimiento y las redes sociales. Con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias, la gala reconoció el talento de diseñadores, firmas, artesanos y profesionales que impulsan durante todo el año la industria de la moda en nuestro país.

Pero antes de iniciarse la entrega de premios, todas las miradas se dirigieron a la alfombra roja, donde la elegancia, las tendencias del momento, el riesgo y la alta costura desfilaron de la mano de algunas de las invitadas más esperadas de la noche. Actrices como Jaydy Michel, Andrea Duro o Mónica Cruz; presentadores como Paula Vázquez y Raquel Sánchez Silva; modelos como Helen Lindes y Melissa Villarreal; sin olvidarnos de otros nombres como Nieves Álvarez, Ágatha Ruiz de la Prada, Jessica Goicochea, Cayetana Cabezas o Lorena Gómez, fueron solo algunas de las celebridades que posaron en el esperado photocall.

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Hubo diseños de todo tipo y creaciones que no dejaron indiferente a nadie, pero ahora llega el momento de conocer el veredicto del público. ¿Quién ha lucido el mejor look de la alfombra roja de los Premios Academia de la Moda Española 2026? Echa un vistazo a algunos de nuestra selección y vota por tu favorito.