Las Ventas se viste de gala: los looks de la infanta Elena, Ayuso, Victoria Federica y Teresa Urquijo para celebrar el Día de la Hispanidad

El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es una de las fechas más señaladas del calendario nacional y una ocasión perfecta para celebrar por todo lo alto. Y los rostros conocidos de nuestro país lo saben bien. Tras el tradicional desfile militar y la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real, una larga lista de personalidades se dio cita en la plaza de toros de Las Ventas para disfrutar de una corrida muy especial con motivo de la fiesta mencionada.

La cita estuvo marcada por la tradición, el ambiente festivo y, por supuesto, por la moda. Y es que, como no podía ser de otra manera, los estilismos de los asistentes VIP no pasaron desapercibidos. La infanta Elena, Victoria Federica, Isabel Díaz Ayuso, Teresa Urquijo y Ortega Cano fueron solo algunos de los famosos que acapararon todas las miradas a su llegada al coso madrileño. Y es que cada uno, con su estilismo personal, demostró que una cita taurina de estas características también puede convertirse en un auténtico escaparate de elegancia y tendencias. Pero, como bien dice el refrán, para gustos, los colores. Por eso, desde COOL, queremos conocer la opinión de nuestros lectores: ¿quién fue el mejor vestido de la corrida? Vota en nuestra encuesta y elige tu look favorito del Día de la Hispanidad en Las Ventas.