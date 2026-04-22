Loquillo, cantante (65 años): «Nos sacaban sangre en el cole a todos con la misma aguja»

Antes de que su nombre sonase con fuerza, José María Sanz Beltrán, popularmente conocido como Loquillo, dio sus primeros pasos en un contexto muy distinto al que más tarde le rodearía. A finales de los años 60, en una Barcelona que comenzaba a agitarse culturalmente tras décadas de dictadura, formó junto a Carlos Segarra una banda llamada Teddy Loquillo y sus Amigos, un proyecto embrionario que, sin saberlo, marcaría el inicio de una trayectoria decisiva para ambos.

Aquel grupo fue, en esencia, el germen de una escena que todavía estaba por definirse, y en la que Loquillo y Segarra compartieron escenario, influencias y una estética que comenzaba a abrirse paso entre el público joven. Antes de que sus caminos se separaran y de que surgieran formaciones posteriores que alcanzarían mayor notoriedad, ambos músicos contribuyeron a introducir en la ciudad una imagen vinculada al rock que terminaría consolidándose con el paso del tiempo.

Loquillo está de plena actualidad porque a sus 65 años se ha atrevido a hablar claro de algo que otros famosos intentan pasar por alto: las drogas.

Los años 80 y el impacto de las drogas

El salto a la década de los 80 supuso un cambio radical en el contexto social y cultural del país, y también en la vida del cantante. Durante una entrevista en La Sexta, Loquillo ha repasado con franqueza algunos de los episodios más complejos de su juventud, incluyendo su relación con el consumo de drogas en una época marcada por la expansión de la heroína.

Según ha relatado, el consumo formaba parte de un contexto normalizado en determinados ambientes y no resultaba ajeno a su círculo personal ni profesional. Reconoce haber probado diversas sustancias, aunque matiza que nunca llegó a consumir heroína, una decisión que atribuye a una experiencia personal ocurrida durante su infancia.

«Yo no consumía heroína por una buena razón. Creo que con ocho años en el cole, haciendo revisiones médicas, entonces pasaba un señor y nos sacaba sangre. Todos con la misma aguja. Cuando llegué a casa, caí enfermo y cuando vino el médico de urgencias tenía hepatitis. Estuve 3 meses encerrado en la habitación. Y eso me salvó de las drogas», ha declarado al respecto.

Según dice, ese episodio influyó de forma determinante en su percepción del riesgo asociado a determinadas sustancias, y terminó condicionando sus decisiones en años posteriores. En su relato, no hay intención de dramatizar, pero sí de contextualizar una etapa en la que muchos jóvenes se vieron afectados por el auge de las drogas.

Loquillo ha hablado claro

El artista también ha abordado el papel que jugaron las drogas en el conjunto de la sociedad durante aquellos años, señalando que no se trataba de un fenómeno aislado, sino de una realidad presente en distintos ámbitos. En ese sentido, menciona tanto la expansión de la heroína en los primeros años de la década como la posterior popularización de la cocaína.

En su reflexión, insiste en la importancia de no ocultar este tipo de experiencias, especialmente cuando se trata de transmitirlas a las generaciones más jóvenes. Considera que el silencio o la falta de información pueden resultar contraproducentes, ya que impiden comprender el alcance real de determinadas situaciones. Desde su punto de vista, ofrecer un relato directo, sin adornos, permite construir una referencia más útil para quienes no vivieron aquella etapa.

«No hay que olvidar que España era una gran raya de cocaína en esa época que se hacía llamar la España del pelotazo. Eso también ha ocurrido. Estaba en todas partes, porque eso es así. Como ahora. Cada generación tiene su manera de entender las drogas, o de verlas», insiste.

El lado desconocido de Loquillo

Más allá de su trayectoria musical y de los aspectos más conocidos de su carrera, el cantante también ha compartido algunos recuerdos de infancia que, por su carácter insólito, han llamado la atención. Uno de ellos está relacionado con un episodio ocurrido en su barrio, cuando siendo niño encontró un artefacto sin explotar en unas ruinas cercanas a su casa. Lejos de comprender el peligro que suponía, decidió recogerlo y trasladarlo por su cuenta hasta una comisaría.

El relato describe cómo, con total naturalidad, accedió al interior del edificio con el objeto en la mano, provocando una reacción inmediata por parte de los agentes. Aunque el episodio se resolvió sin consecuencias, el propio Loquillo lo recuerda como una especie de «entrada al escenario», en un sentido simbólico, por la intensidad del momento y la atención que generó.

Con más de cuatro décadas de carrera, Loquillo teniendo capacidad para generar polémica. Sus declaraciones, lejos de buscar la polémica, invitan a reflexionar sobre una época concreta de la historia y sobre las circunstancias que marcaron a toda una generación.