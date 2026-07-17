La frase de Meryl Streep sobre el poder que invita a reflexionar: «No cambia a las personas, sólo revela quiénes son realmente»

A lo largo de la historia, muchos famosos han pronunciado frases que han dejado huella. Una de ellas pertenece a Meryl Streep, la gran dama del mundo del cine.

«El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes son realmente», afirmó la intérprete estadounidense en una reflexión que ha sido reproducida en numerosas ocasiones y que invita a pensar sobre cómo la autoridad, la influencia o el éxito afectan a la gente. Lejos de considerar que el poder transforma la personalidad, la artista sostiene que simplemente pone de manifiesto rasgos que ya existían con anterioridad.

La afirmación cobra especial relevancia teniendo en cuenta quién la pronuncia. Después de casi cinco décadas de carrera y de haberse consolidado como una de las grandes figuras de Hollywood, Meryl Streep ha convivido durante años con el reconocimiento internacional, la fama y una posición privilegiada dentro de la industria cinematográfica.

Una actriz inigualable

Hablar de Meryl Streep supone hacerlo de una trayectoria difícil de igualar. Nacida en 1949 en Summit, Nueva Jersey (Estados Unidos), su nombre ha quedado ligado a algunos de los títulos más destacados del cine contemporáneo y a interpretaciones que han marcado a varias generaciones de espectadores.

Su carrera constituye, en muchos sentidos, un recorrido por la historia reciente de Hollywood. A lo largo de los años ha demostrado una extraordinaria capacidad para adaptarse a personajes muy diferentes entre sí, abordando tanto dramas como comedias, musicales o películas biográficas, siempre con un nivel interpretativo que la ha situado entre las actrices más respetadas del mercado internacional.

El talento de Meryl Streep

Su versatilidad ha sido una de las características más admiradas de su trabajo. Meryl Streep ha sido capaz de modificar su voz, sus gestos, su forma de caminar e incluso su apariencia física para construir personajes completamente distintos, una habilidad que le ha permitido convertirse en un referente para generaciones de intérpretes.

Sin embargo, detrás de esa imagen de perfección profesional siempre ha existido una notable capacidad de autocrítica. A pesar del reconocimiento recibido durante décadas, la actriz nunca ha ocultado que algunos trabajos le generaron dudas e incluso frustración.

Uno de los ejemplos más conocidos se remonta a la película Bajo sospecha, dirigida por Robert Benton. Durante una entrevista de promoción, Streep recordó las dificultades que experimentó durante aquel rodaje, especialmente por las indicaciones que recibía sobre su personaje.

«Cuanto más me decían que fuera misteriosa y bella, más me daba cuenta de que no podía hacerlo», confesó al recordar aquella experiencia. Sus palabras reflejan una faceta poco habitual en las grandes estrellas: la capacidad para reconocer sus inseguridades y admitir que no siempre encontró sencillo afrontar determinados papeles.

Una actriz muy versátil

Con el paso de los años, Meryl Streep ha demostrado una gran facilidad para transformarse en cada personaje, hasta el punto de que muchos espectadores apenas perciben a la actriz detrás de cada papel. Esa capacidad de adaptación ha despertado la curiosidad de periodistas, estudiantes de interpretación y fans, interesados en conocer cuál es el método que utiliza para construir personajes tan diferentes.

No obstante, la actriz reconoce que nunca ha sabido explicar con precisión cómo desarrolla ese proceso creativo. En una entrevista concedida en 1998 y publicada por Unstoppable Acting Studio, admitió que su forma de trabajar responde más a la intuición que a una técnica fácilmente transmisible.

«No sabría dar una clase de actuación, no sabría cómo explicar en un método lógico lo que hago, simplemente lo tienes que sentir y confiar en ti mismo», explicó entonces.

La confianza que ha mostrado frente a las cámaras tampoco surgió de manera espontánea. La actriz ha reconocido en diversas ocasiones que el respaldo recibido por parte de su familia fue determinante para que pudiera desarrollar su vocación desde muy joven. «Mis padres me apoyaron totalmente y no sé bien por qué lo hicieron», recordó al hablar de sus primeros pasos en el mundo de la interpretación.

Ha estudiado en la universidad

Antes de iniciar su carrera como actriz, cursó estudios en la Universidad de Yale, donde obtuvo una formación en Bellas Artes. Aquella etapa resultó decisiva para consolidar su vocación y dar el paso definitivo hacia el mundo del teatro y posteriormente del cine.

Su apuesta terminó convirtiéndose en una de las carreras más exitosas de la historia de la industria cinematográfica. A lo largo de su trayectoria, Meryl Streep se ha convertido en la intérprete con mayor número de nominaciones a los premios Oscar, un reconocimiento que resume el enorme prestigio alcanzado dentro de Hollywood.

Además de esas históricas nominaciones, la actriz ha conseguido tres estatuillas de la Academia y ha acumulado más de 180 premios nacionales e internacionales, cifras que consolidan una carrera marcada por la excelencia interpretativa y el reconocimiento constante de la crítica. Por ejemplo, su última película El diablo viste de Prada 2, ha sido uno de los proyectos más importantes de lo que llevamos de año.