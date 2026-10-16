La ruptura o crisis de Tana Rivera y Roca Rey ha copado numerosos titulares en los últimos días. ¿La razón? En 2027 se comentó que la ya ex pareja tenía planes de pasar por el altar. Desde que saliera a la luz, y aunque la hija de Francisco Rivera y el torero peruano aún no han confirmado ni desmentido la noticia, su entorno sí que se ha pronunciado. La última de ellas, Eva González, tía de Tana.

Eva González se pronuncia sobre Tana Rivera

La presentadora ha acudido a un evento en Madrid en el que ha sido preguntada por los reporteros sobre la ruptura de Tana y Andrés. El vínculo que une a la modelo y a la nieta de Cayetana de Alba es familiar, pues Eva estuvo casada con Cayetano, tío de la joven. Por ello mismo, la de Mairena ha reivindicado su papel en su ex familia política y ha desvelado que ha podido hablar con Tana tras lo ocurrido: «El lazo que hubo y que hay, ¿eh? Porque Tana siempre será mi niña, mi ratona, y la quiero muchísimo. Y además hablamos muchísimo, ayer estuvimos hablando lo mismo, o sea que no hay problema».

Eso sí, sobre la posible ruptura de la hija Eugenia Martínez de Irujo y el diestro, ha preferido mantener el silencio: «Todo lo que sea relacionado con su vida sentimental, evidentemente, si alguien quiere contarlo, tiene que ser el protagonista, ¿no? En este caso, los protagonistas, la veis muchas veces. Si ella no quiere contestar, yo, evidentemente… Pero hombre, es mi niña, por favor, claro que sí».

Así se cuida Eva por dentro y por fuera

Otra de las grandes asuntos de los últimos días ha sido el vídeo de Lola Lolita en el que reapareció hecha un mar de lágrimas para anunciar que tenía que priorizar su salud mental y que, por ende, se iba a alejar de las redes sociales.

Sobre la salud mental se ha pronunciado Eva González, que ha dicho que ella trata de cuidarla en terapia: «Llevo muchos años en terapia y creo que eso ayuda bastante, y luego, pues, tener, yo creo que tampoco hace falta ir a terapia para cuidar tu salud mental; yo creo que todos tenemos que buscar nuestro hueco, un momento para nosotros mismos en el día donde pensemos, donde leamos, donde estemos tranquilos, donde todo sea como más pausado, porque a veces el ritmo vertiginoso que tienen estas profesiones, bueno, todas las profesiones realmente, porque todos vivimos en un bucle constante y con esto de Instagram es como que la vida es rápida, ¿no? Todo pasa en 30 segundos y yo creo que también tenemos que pararnos y pensar; incluso a veces no tenemos paciencia ni para ver una película entera, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que curar a toda la sociedad, un poquito de todo esto, yo incluida».

Y es que la andaluza no solo se cuida por dentro, sino también por fuera. Aunque Eva puede presumir de cuerpazo, lo cierto es que ha contado que no tiene ningún secreto y que no hace ningún tipo de dieta: «Sinceramente nunca he cuidado la alimentación. No porque coma cosas que no deba, sino porque a mí me gusta un buen potaje de garbanzo, un puchero. Es verdad, me gusta mucho comer y la verdad es que no he tenido gran problema en cuanto a dieta, ninguna en ese término. Lo que sí te digo es que tenemos que volver un poco a todas esas comidas de la abuela, esas comidas de pueblo, que yo… Sí, para mí sí, para mí, ya te digo, a mí me encanta un potaje de chícharo, de garbanzo, unas judías, una… Todo eso, yo a mediodía siempre intento comer un buen plato de cuchareo».