Adiós a los vaqueros de siempre: este invierno arrasan los pantalones ‘cocoon’ estilo lujo, cómodos y versátiles

Con la llegada del otoño y el invierno, el armario comienza a transformarse para adaptarse a las bajas temperaturas. Los tejidos ligeros del verano dejan paso a prendas más abrigadas, los jerséis de punto recuperan protagonismo y los abrigos se convierten en imprescindibles. También es el momento de renovar los vaqueros, y los pantalones cocoon son tendencia.

Hablamos de una de las prendas más versátiles y atemporales de cualquier vestidor. Cada temporada, el denim se reinventa con nuevos cortes y siluetas que actualizan los looks cotidianos. Este otoño-invierno, uno de los modelos que gana protagonismo es el vaquero cocoon, una alternativa cómoda y original a los cortes tradicionales. Su nombre hace referencia a su característica forma redondeada, que recuerda a un capullo y aporta volumen en determinadas zonas de la pierna. Bond Street Store afirma que “A diferencia de la sastrería rígida o los pantalones deportivos demasiado holgados, los pantalones capullo lucen elegantes sin resultar rígidos”.

Cómo son los pantalones cocoon

Presentan una silueta curvada que se ensancha ligeramente en la zona de los muslos y se estrecha hacia los tobillos. El resultado es un pantalón de estética contemporánea que combina comodidad, movimiento y personalidad.

Además, su diseño permite crear estilismos muy diferentes dependiendo de las prendas y los accesorios con los que se combine. Durante los meses más fríos, funciona especialmente bien con jerséis de lana, chaquetas estructuradas, abrigos largos y botas.

Su versatilidad permite llevarlo tanto en conjuntos informales como en propuestas más elegantes para ir a trabajar, salir a comer o disfrutar de una cena.

Pernera curvada: La tela dibuja una línea redondeada desde la cadera hasta la parte inferior de la pierna, creando un efecto envolvente.

Volumen en los muslos: suelen ser más amplios en la zona superior y central de las piernas. Esta característica proporciona comodidad y libertad de movimiento.

Bajo ligeramente estrecho: a medida que desciende, la pernera se va cerrando suavemente hacia los tobillos. No llega a ser un pantalón ajustado, pero tampoco tiene la caída completamente recta de los jeans clásicos.

Cintura de tiro medio o alto: muchos diseños incorporan una cintura que marca la zona abdominal y ayuda a equilibrar el volumen de la silueta.

Diseño estructurado: estos pantalones son especialmente apreciados por su equilibrio entre estructura y comodidad, aseguran en Bond Street Store. El denim suele tener suficiente cuerpo para mantener la forma redondeada característica del modelo, aunque también existen versiones con tejidos más flexibles.

Cómo combinar los pantalones cocoon este otoño-invierno

Con jersey de punto y botines

Para conseguir un estilismo cómodo y abrigado, una de las mejores opciones es combinar los vaqueros cocoon con un jersey de punto fino o de lana.

Los modelos de cuello alto, escote en pico o silueta ligeramente ajustada funcionan especialmente bien porque equilibran el volumen del pantalón. Completa el conjunto con unos botines de piel, un bolso bandolera y un abrigo de paño.

Con blazer y mocasines para ir a la oficina

Los vaqueros cocoon también pueden formar parte de un conjunto más sofisticado. Basta con combinarlos con una camisa blanca, un blazer estructurado y unos mocasines de piel.

Un cinturón fino y un bolso de formato rígido ayudan a conseguir una imagen elegante sin renunciar a la comodidad del denim.

Con abrigo largo y botas

Cuando bajan las temperaturas, el abrigo largo se convierte en uno de los mejores aliados de estos pantalones. Se puede elegir un modelo de lana en tonos camel, gris o negro y combinarlo con un jersey básico. Para completar el look, unas botas de tacón medio o unas botas de caña ajustada aportan equilibrio visual.

Con zapatillas deportivas

Para los planes cotidianos, los vaqueros cocoon quedan muy bien con zapatillas blancas o deportivas de inspiración retro. Una camiseta básica, una sudadera o un jersey oversize completan un conjunto casual. Como accesorio, se puede añadir una gorra, una bufanda de lana o un bolso shopper.

Con camisa y zapatos de tacón

También es posible llevar este pantalón en ocasiones más especiales. Una camisa satinada, una blusa con detalles especiales o un top de tejido fluido aportan un contraste interesante con el denim.

Añade unos zapatos de tacón bajo, un bolso pequeño y unos pendientes dorados para conseguir un estilismo más elegante.

Consejos para elegir y llevar los pantalones cocoon