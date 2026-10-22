Eugenia Martínez de Irujo saca las uñas por Tana Rivera tras su ruptura con Roca Rey: «¡Eso es lo que vale!»

La ruptura de Tana Rivera y Andrés Roca Rey continúa acaparando titulares y provocando reacciones en su entorno más cercano. Horas después de que la hija de Fran Rivera reapareciese públicamente para hablar por primera vez de su separación del torero peruano, ha sido su madre, Eugenia Martínez de Irujo, quien ha retomado sus compromisos sociales tras varios días alejada de los focos. Y, aunque la duquesa de Montoro ha intentado mantener la discreción habitual cuando se trata de su vida familiar, no ha dudado en sacar las uñas por su hija ante los comentarios de la prensa.

La aristócrata asistió este miércoles por la noche a un acto celebrado en Madrid, donde los periodistas aprovecharon su presencia para preguntarle por el momento sentimental que atraviesa Tana. La joven, que cumplió 27 años hace apenas unos días, se convirtió en protagonista de la actualidad después de conocerse el final de su relación con Roca Rey, una historia que había comenzado aproximadamente seis meses atrás y que no trascendió públicamente hasta la pasada Semana Santa. Desde entonces, ambos habían compartido distintos momentos y viajes, con la afición taurina como uno de los nexos de unión entre ellos.

Eugenia, sin embargo, no parecía dispuesta a entrar en detalles sobre la ruptura. Al ser preguntada por la situación de su hija, la hermana de Cayetano Martínez de Irujo optó por responder con ironía y marcar distancias. «¿Yo hablo de mis cosas personales con Narcís? Pues imagínate del resto…», contestó, haciendo referencia a su relación con Narcís Rebollo y dejando claro que prefiere mantener los asuntos sentimentales dentro del ámbito privado. Una respuesta con la que evitó pronunciarse directamente sobre los motivos de la separación o sobre cómo está viviendo Tana estos días.

La conversación, no obstante, dio un giro cuando una reportera quiso compartir con la duquesa de Montoro su opinión sobre el final del noviazgo. «No entiendo que ese torero le haya dejado porque ella es la niña más guapa…», comentó la periodista. Unas palabras ante las que Eugenia no dudó en mostrar su orgullo de madre y defender a su hija con una respuesta tan espontánea como rotunda. «Pues sigue diciéndolo porque es la pura verdad… Y el corazón que tiene y lo noble que es. ¡Eso es lo que vale!», apostilló.

Con estas palabras, Eugenia puso el foco en las cualidades personales de Tana más allá de su físico, reivindicando el carácter y la nobleza de la joven en un momento especialmente delicado para ella. Aunque no quiso confirmar ni desmentir las informaciones que han circulado sobre los motivos de la ruptura, su reacción dejó patente el cariño y la admiración que siente por su hija, a la que siempre ha protegido de la exposición mediática en la medida de lo posible.

Tana Rivera rompe su silencio tras la ruptura con Andrés Roca Rey

Las declaraciones de Eugenia llegaron pocas horas después de la esperada reaparición de Tana Rivera ante los medios. La joven acudió a un evento de la firma de joyería Rabat, un compromiso que tenía cerrado antes de que trascendiese su separación del torero y que terminó convirtiéndose en su primer acto público desde que se conoció la noticia. La expectación era máxima, pero Tana intentó esquivar las preguntas más personales y dejó claro que no tenía intención de ofrecer demasiados detalles sobre lo ocurrido. «Estoy muy bien», repitió ante los periodistas, antes de pronunciarse brevemente sobre su expareja. «Andrés y yo nos queremos muchísimo y estamos los dos muy bien, eso es lo importante», aseguró con una sonrisa.

La reaparición coincidió, precisamente, con una fecha señalada para Roca Rey: el torero cumplió 30 años este miércoles, apenas unos días después de que Tana celebrase su 27 cumpleaños. El peruano, que continúa centrado en su carrera profesional, se prepara para poner rumbo a América y seguir allí con su temporada taurina. Además, ha desmentido que exista una nueva ilusión en su vida tras la ruptura con la hija de Fran Rivera, después de que surgieran informaciones sobre un posible nuevo romance.