Inde Navarrete, estrella de ‘Obsession’, lamenta no poder estar en la secuela más esperada del 2027: «No importa lo famoso que seas»

El calendario cinematográfico ha vivido auténticos fenómenos comerciales en este 2026. La odisea ha sido un éxito rotundo y Spider-Man: New Brand Day, con 2.500 millones de dólares recaudados, se ha convertido en el tercer largometraje más taquillero de la historia. Sin embargo, la auténtica revelación no ha llegado de la mano de Christopher Nolan ni del cine de superhéroes, sino del cine independiente. Inde Navarrete es el descubrimiento del año gracias a su antológico papel en Obsession, coronándose como nueva scream queen de un Hollywood al que siempre le encanta descubrir y encumbrar a nuevos talentos. Pero incluso siendo la estrella del momento, la actriz lamenta haber sido rechazada para la esperada secuela que llegará a los cines en 2027: Heat 2.

Navarrete está en todas las quinielas para obtener una futura nominación a la mejor actriz en la próxima edición de los Oscar. Su terrorífica interpretación de Nicki ha despertado el interés de media industria y ahora, después de ser eliminada de la serie Superman y Lois (2021) y tener dificultades para conseguir trabajo, su agenda es una de las más cotizadas entre los talentos jóvenes. El próximo año protagonizará Invertigo, un thriller independiente de supervivencia en el que un grupo de adolescentes debe sobrevivir a una montaña rusa averiada. Aunque su salto definitivo al blockbuster no llegará hasta el 2028, cuando interprete a Pícara en el reboot de los X-Men que prepara Marvel.

Ese mismo año, protagonizará para Apple y Plan B Entertainment –el sello de Brad Pitt– el nuevo thriller de ciencia ficción de Louis Paxton (The Incomer), The Waffle House Index. No obstante, y tal y como ha confirmado en una charla reciente con Kyle Buchanan, Navarrete no estará presente en el casting estelar de Heat 2, porque en realidad, jamás llegaron a ofrecerle un papel.

Inde Navarrete no rechazó estar en ‘Heat 2’: «No importa lo famoso que seas»

El pasado mes de agosto surgieron varios rumores que aseguraban que Inde Navarrete había rechazado ser Charlene Shiherlis (el personaje que originalmente encarnó Ashley Judd), porque el papel chocaba de lleno con su preparación para ser la próxima Pícara del grupo de mutantes de Charles Xavier.

Al poco tiempo, el productor Shane Salerno desmintió dicha información y Navarrete, hace escasas horas, confirmó que ni siquiera llegaron a ofrecerle un personaje, tras varias audiciones y varias cintas mostrando su preparación para lo que podría ofrecerle a la secuela.

«Es una de esas oportunidades en las que no importa lo famoso que seas, te van a decir que no», contaba en el canal de YouTube, The Kyle Buchanan Show.

El casting de ‘Heat 2’ es el sueño de cualquier cinéfilo

A pesar de no contar con la participación de Navarrete, el casting final de Heat 2 reúne a algunos de los actores más importantes de la historia reciente de Hollywood y lo mejor es que muchos de ellos nunca habían trabajado juntos.

Leonardo DiCaprio y Christian Bale liderarán el reparto y en los papeles secundarios tendremos a Adam Driver, Austin Butler, Bradley Cooper y Steven Graham.

La trama será una especie de precuela y secuela de la primera cinta, siguiendo los años previos y la historia de los supervivientes, siguiendo la historia que se publicó en formato de libro en 2023, escrita por el propio director, Michael Mann, y la novelista Meg Gardiner.

Todavía no existe una fecha fijada para el estreno, pero se espera que Heat 2 aterrice en los cines a finales de 2027.