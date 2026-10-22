Dylan, hijo de Víctor Valdés, habla por primera vez sobre su carrera como modelo: «Me siento con confianza»

Dylan Valdés continúa dando sus primeros pasos en el mundo de la moda y, aunque todavía tiene mucho camino por recorrer, ya empieza a familiarizarse con las pasarelas y los focos. El hijo mayor del ex guardameta del Fútbol Club Barcelona Víctor Valdés y de la modelo Yolanda Cardona ha vuelto a desfilar de la mano de Félix Ramiro, una experiencia que le está permitiendo explorar una faceta profesional que, por el momento, prefiere afrontar sin prisas y sin cerrar ninguna puerta. En una entrevista, el joven ha hablado por primera vez sobre cómo está viviendo esta etapa, el apoyo incondicional de su familia y sus planes de futuro, que todavía no están definidos.

A sus 17 años, Dylan ya sabe lo que es ponerse delante de los focos. Su reciente aparición en los desfiles de Félix Ramiro confirma que está dispuesto a seguir probando suerte en una industria que conoce desde pequeño gracias a la trayectoria de su madre, que ha desarrollado su carrera como modelo. Sin embargo, el joven insiste en que todavía está empezando y que prefiere avanzar poco a poco, aprovechando las oportunidades que vayan surgiendo. «Bueno, ahí vamos avanzando, también soy joven, así que vamos avanzando en lo que sea», ha explicado tras ser preguntado por cómo está evolucionando su carrera.

Su última aparición ha tenido lugar en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, donde Félix Ramiro ha presentado sus nuevas propuestas en el marco de Atelier Couture, la plataforma especializada en la alta costura nupcial, de ceremonia y en el trabajo artesanal a medida. El diseñador toledano ha regresado a España después de presentar su trabajo en Chicago y ha reunido a diferentes rostros conocidos en una cita en la que Dylan ha vuelto a demostrar su interés por el mundo de la moda. Para el joven, no se trata de una experiencia completamente nueva, ya que el pasado mes de septiembre también desfiló para el creador durante la presentación de su colección College, en el marco de Madrid es Moda.

Precisamente, la confianza que ha ido adquiriendo en estas primeras experiencias es una de las cuestiones que ha destacado. Preguntado por cómo se siente cuando sale a la pasarela de la mano de un diseñador como Félix Ramiro, Dylan ha reconocido que afronta estos compromisos con tranquilidad y seguridad. «Yo me siento muy confiado siempre con Félix, ya tengo mucha confianza y siempre confiaba y adelante con todo», ha señalado. También ha explicado cómo es trabajar con el modisto, al que define como una persona cercana con los modelos y capaz de transmitirles la seguridad necesaria para desenvolverse sobre la pasarela. «Es muy cercano, con todos los modelos siempre muy cercano, intenta transmitir la misma confianza que transmitimos nosotros en la pasarela, entonces siempre es muy cercano y con confianza», ha contado.

El apoyo de Víctor Valdés y Yolanda Cardona en su nueva etapa

Si hay algo que Dylan tiene claro en este momento es la importancia de contar con el respaldo de los suyos. El joven está explorando sus posibilidades profesionales en una etapa en la que todavía tiene que tomar numerosas decisiones y reconoce que el apoyo familiar es fundamental para afrontar los nuevos retos. Su madre, Yolanda Cardona, ha estado a su lado durante sus apariciones en la pasarela, acompañándole en esta incursión en el mundo de la moda, mientras que su padre, Víctor Valdés, también forma parte de ese entorno familiar que le anima a seguir adelante. «Siempre están ahí y agradezco mucho los apoyos, siempre», ha confesado.

Además, al preguntarle por el papel que desempeñan sus padres en esta aventura, Dylan ha insistido en que su respaldo es especialmente importante para él. «Bueno, más que nada apoyándome. Siempre apoyando a la familia es muy importante y el apoyo familiar es, lo que te digo, aún más importante», ha explicado. Una declaración con la que deja claro que, aunque comienza a construir su propio camino, no se enfrenta solo a esta nueva experiencia.

Su apellido también ha sido uno de los asuntos abordados durante la conversación. Ser hijo de uno de los porteros más reconocidos de la historia reciente del fútbol español puede despertar una atención añadida sobre sus primeros pasos profesionales, especialmente cuando decide explorar un ámbito diferente al que convirtió a su padre en una figura conocida. Sin embargo, Dylan no considera que esa circunstancia suponga una presión especial a la hora de afrontar los desfiles. «No. A ver, es algo que obviamente tiene un nombre, pero efectivamente yo me siento con confianza y voy adelante con eso», ha respondido cuando le hemos preguntado si siente una responsabilidad añadida por llevar el apellido Valdés.

¿Ha dejado el fútbol por la moda? Dylan Valdés despeja las dudas

Otra de las grandes incógnitas sobre su futuro tiene que ver con el fútbol. Con un padre que desarrolló una destacada carrera como guardameta del Barça y que formó parte de una de las etapas más exitosas del club azulgrana, la posibilidad de que Dylan siguiera sus pasos en el terreno de juego resulta inevitable. No obstante, por ahora, el joven prefiere centrarse en el presente y no ha querido confirmar si ha dejado definitivamente el fútbol para dedicarse a las pasarelas. «Bueno, de momento estamos en lo que estamos, o sea, estamos en la moda y tampoco pienso… Así es», explica.

Tampoco tiene decidido qué hará en el terreno académico ni cómo compaginará sus estudios con sus posibles compromisos profesionales. Dylan se encuentra en una etapa en la que todavía está descubriendo qué camino quiere seguir y no parece dispuesto a precipitarse. «Ahí vamos, como te he dicho, aún soy joven, vamos probando con proyectos y vamos adelante con lo que sea», ha afirmado. Además, cuando le hemos preguntado directamente por sus planes de futuro y si tiene claro hacia dónde quiere orientar su carrera, ha sido tajante: «Todavía no tengo nada claro».