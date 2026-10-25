David Bisbal (47 años): «Todavía sigo siendo ese niño almeriense que trató de salir de su tierra para perseguir su sueño»

David Bisbal lleva más de dos décadas siendo en uno de los artistas más famosos del país, pero su forma de entenderse a sí mismo apenas ha cambiado respecto a aquel joven que salió de Almería con la intención de abrirse camino. El cantante ha repasado ahora algunos de los capítulos más personales de su vida en el pódcast Roca Project, donde ha conversado con Carlos Roca sobre su infancia, sus primeros contactos con la música y el fallecimiento de su padre.

A pesar de los años transcurridos desde sus comienzos profesionales, David Bisbal asegura que continúa reconociéndose en aquel niño que creció en Almería. «Todavía sigo siendo ese niño almeriense que trató de salir de su tierra para perseguir su sueño», ha explicado.

La música estaba presente en su vida desde pequeño, aunque durante mucho tiempo no llegó a imaginar que acabaría convirtiéndose en cantante. De hecho, su primer gran sueño estaba relacionado con otra disciplina completamente diferente: el ciclismo.

Un niño que quería ser ciclista

«Yo quería ser ciclista», recuerda Bisbal al hablar de aquellos años. La música, sin embargo, formaba parte de su vida de una manera casi natural. «Vivía innata en mi corazón», ha señalado al explicar la relación que mantenía con las canciones desde su infancia.

Cantaba desde pequeño, pero aquello no era para él una profesión ni siquiera un objetivo. «No sabía que iba a ser cantante. Ni siquiera lo quería. No era mi sueño», ha reconocido. Su relación con la música tenía entonces el carácter de un juego infantil.

En su habitación organizaba pequeños conciertos privados delante del espejo. Se aprendía las canciones de sus artistas favoritos y después las interpretaba utilizando el cepillo del pelo de su madre como si fuera un micrófono. No había entonces una intención profesional detrás de aquellas actuaciones improvisadas.

David Bisbal era un chico tímido

La inseguridad acompañó al cantante durante buena parte de su juventud. Incluso cuando apareció la primera oportunidad real de dedicarse a la música, su primera reacción estuvo muy cerca de ser negativa.

Cuando tenía 18 años, le propusieron realizar una prueba para incorporarse a una orquesta. Habían escuchado cantar al joven almeriense y querían contar con él. Sin embargo, para Bisbal aquella propuesta suponía enfrentarse directamente a una de sus mayores dificultades.

Su timidez estuvo a punto de hacerle rechazar la oportunidad. Finalmente, fue un amigo quien le convenció para que se presentara a la prueba. Aquella decisión acabaría siendo determinante para su futuro.

Con la perspectiva que proporcionan los años, el cantante considera que aquellas tardes cantando frente al espejo tuvieron más importancia de la que podía imaginar. «Me había preparado inconscientemente, y cuando me llegó la suerte, estaba preparado», ha explicado.

La pérdida de su padre

Durante la conversación, Bisbal también ha hablado de uno de los momentos más dolorosos que ha vivido recientemente: el fallecimiento de su padre, José Bisbal Carrillo, a los 84 años. Murió en febrero de 2026 después de años de deterioro provocado por el Alzheimer.

Su padre fue una figura especialmente conocida en Almería y estuvo vinculado al mundo del boxeo. Para el cantante, afrontar su pérdida fue doloroso, aunque reconoce que llevaba mucho tiempo preparándose emocionalmente para ese momento.

Según ha explicado, fueron aproximadamente 15 años de deterioro progresivo. «Mi padre fue perdiendo la memoria poco a poco. Fue durísimo. El primer momento que llega un día que no te conoce. O que no conoce a tus hijos», ha relatado.

La enfermedad modificó por completo la relación familiar. Una de las situaciones que más recuerda tiene que ver con la pérdida de reconocimiento. Su padre había sido una persona celosa y, cuando todavía conservaba determinadas capacidades, David evitaba incluso abrazar a su madre delante de él para no provocar una reacción.

Almería sigue en su corazón

Durante la última entrevista que ha dado, David Bisbal ha regresado varias veces a sus orígenes. El éxito internacional no ha borrado la imagen de aquel niño que cantaba en su habitación, que soñaba con convertirse en ciclista y que sentía una enorme timidez cuando otras personas le pedían que demostrara su talento.

Su carrera comenzó casi por casualidad, pero terminó convirtiéndose en una profesión que le ha llevado a recorrer numerosos países. En ese camino también ha tenido que afrontar pérdidas personales y situaciones familiares especialmente duras.

Por eso, cuando habla de sí mismo, Bisbal continúa recurriendo a aquella identidad almeriense que estuvo en el origen de todo. «Todavía sigo siendo ese niño almeriense que trató de salir de su tierra para perseguir su sueño», ha repetido.

Como vemos, esta frase adquiere un significado especial después de repasar sus primeros años y recordar a su padre. Entre las canciones aprendidas frente al espejo, la timidez que casi le hizo decir que no y los últimos años junto a José Bisbal Carrillo se encuentra el recorrido de un artista que, pese a todo lo ocurrido desde entonces, sigue reconociéndose en aquel niño que todavía no sabía hasta dónde podía llegar.