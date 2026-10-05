Asraf Beno se sincera sobre su relación con Isabel Pantoja: «No me quería porque no tenía dinero»

Asraf Beno se ha enfrentado a uno de los momentos más duros durante su paso por Supervivientes: All Stars. El marido de Isa Pantoja ha vuelto a abrir su corazón una vez más y lo ha hecho en el puente de las emociones en el que, como era de esperar, se ha pronunciado sobre su matrimonio y sobre todas las polémicas que envuelve el apellido Pantoja, sin olvidar su distanciamiento e inexistente relación con su suegra, Isabel Pantoja.

Asraf Beno desenmascara a Isabel Pantoja

La historia de amor de Isa Pantoja y Asraf Beno ha estado muy cuestionada desde sus comienzos. La colaboradora televisiva y el modelo comenzaron su relación en la casa de Gran Hermano, en la que el concursante de realities fue criticado por acercarse a la madre de su hijo por un interés mediático y económico. Aunque sobre ello ha hablado en varias ocasiones, ha sido ahora en los Cayos Cochinos donde ha hablado del mal trato que ha recibido por parte de su suegra desde el primer momento.

Para llegar hasta ese punto, Beno ha recordado sus comienzos con Isa Pantoja, que no fueron nada fáciles: «Cuando empecé con Isa fue la verdadera presión, todo el rato detrás de nosotros. Lo que para mí era lo normal, dar besos o abrazos, me sentía cohibido». Tras ello, ha sido cuando el modelo ha desvelado que cuando conoció una Nochevieja a su suegra, todo parecía de color de rosas. Sin embargo, al poco tiempo y según sus palabras, fue cuando empezaron a llegar los problemas: «A medida que fue pasando el tiempo y la cosa fue más seria, empezaron los problemas. No me ha cogido y me ha dicho directamente: «Asraf, no me gustas», pero sí que he notado que no le gusto, no sé por qué (…). Me lo hizo sentir en feos que me hace, en desprecios… comentarios que me llegaban de su alrededor de que no le gustaba porque no tenía dinero. Comentarios feos como invitar al ex al cumpleaños, darle un beso en Supervivientes, a Omar. Otros feos vienen por Telecinco diciendo que trataba mal a Isa. Ha habido mil feos, en la tele dejándome de menos, quién te diría a ti que estarías en la vida de Isabel Pantoja».

Entre otras confesiones, Beno ha explicado que siempre pensó que a Isa, su mujer, no se la trataba igual que a su hermano Kiko y que había una gran diferencia entre ellos: «Mi sensación es que no eran justos con ella, no la trataban igual que a su hermano, a mi parecer. A su hijo le ha perdonado todo; se ha metido con ella y le ha dicho mil cosas y le ha perdonado. Y a Isa, que no le ha hecho nada, no lo soluciona con ella. Son cosas que yo, que soy una persona neutra, no lo veo normal».

Asraf habla de cómo lo ha tratado Isabel Pantoja desde que empezó con Isa 🏝️ #ConexionHonduras4

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Finalmente, el modelo se ha pronunciado sobre Kiko Rivera, con el que no tiene relación alguna y al que ha definido como una persona «egoísta» y un «niño mimado» con el que descarta tener cualquier tipo de acercamiento.