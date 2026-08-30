La Familia Real de Noruega en la misa por Harald V: Mette-Marit y Marius Borg recluidos en Palacio y la reina Sonia rota de dolor

El actual rey de Noruega, Haakon VIII, afronta uno de los momentos más complicados de su vida. Mientras tiene que ejercer por primera vez como rey del país, también ha tenido que pronunciar su primer discurso a la nación y comenzar a asumir las labores que hasta ahora correspondían a su padre, Harald V. Sólo dos días después de la muerte del monarca, la familia real noruega al completo se ha reunido en la iglesia de Asker, situada a unos 20 kilómetros al suroeste de Oslo, para celebrar la primera misa en honor al fallecido soberano.

A las once de la mañana, coincidiendo con los oficios religiosos, iglesias y catedrales de todo el país han hecho sonar sus campanas al unísono en homenaje a Harald V, que además se convirtió en el monarca más longevo de la historia de Noruega. Un gesto que ha dejado claro el cariño del pueblo hacia quien fue su rey durante más de tres décadas y que ha servido para recordar la cercanía y popularidad de la que siempre gozó.

Con la llamativa ausencia de Mette-Marit, la nueva reina consorte de Noruega, la familia real ha llegado a la iglesia en un orden que ya refleja el cambio que se ha producido en la Corona. El primero en hacerlo ha sido el nuevo rey Haakon VIII. Detrás de él han salido de los vehículos oficiales la princesa heredera Ingrid Alexandra, el príncipe Sverre Magnus y, por último, la reina Sonja. Todos ellos, vestidos de riguroso luto, han saludado a los responsables de la ceremonia antes de acceder al interior de este templo, levantado después del incendio que destruyó la iglesia medieval original.

Cabe señalar que Sonja va a conservar su estatus dentro de la familia real noruega y que, con la llegada de Haakon al trono, compartirá protagonismo institucional con Mette-Marit. La ausencia de la nueva reina en esta misa ya estaba prevista debido a su estado de salud. Después de su reciente operación, la Casa Real noruega ha limitado sus apariciones y esfuerzos mientras continúa con su recuperación.

Esta ha sido la primera vez que la reina Sonia ha asistido a un acto público después del fallecimiento de su marido. Visiblemente emocionada, ha saludado a las autoridades religiosas antes de entrar en el templo y ha dejado ver el difícil momento que está atravesando. Después de toda una vida junto a Harald V, la reina comienza ahora un nuevo capítulo en el que ya no estará a su lado el hombre con el que compartió más de medio siglo de matrimonio.

Su presencia también ha dejado una imagen que permite comprobar hasta qué punto ha cambiado la Casa Real noruega. Por primera vez, la reina Sonia ya no ocupa el lugar que tenía junto a Harald. Ahora es Haakon quien encabeza la familia como monarca y, tras él, se sitúa la nueva reina consorte, Mette-Marit. Después aparece la princesa heredera Ingrid Alexandra y, a continuación, Sonia. Un cambio de protocolo que, en una imagen tan sencilla como la llegada a una iglesia, deja patente que una nueva generación ya está al frente de la Corona.

Otra ausencia sonada, aunque esperada, ha sido la de Marius Borg, hijo de la nueva reina de Noruega. Aunque Mette-Marit sea ahora la reina consorte, su hijo no es descendiente directo de Haakon y, por tanto, no tiene ningún título real ni forma parte de la línea de sucesión. Su situación personal y judicial también ha condicionado su presencia pública durante los últimos meses.

Actualmente, Marius se encuentra cumpliendo un arresto domiciliario con vigilancia electrónica en la residencia real de Skaugum, mientras espera la resolución de su recurso de apelación. Un tribunal le condenó a cuatro años de prisión por varios delitos, entre ellos violación, agresiones, amenazas y tráfico de drogas. Aunque fue sentenciado a una pena de prisión, la justicia le permitió cumplir esta situación bajo vigilancia electrónica. La Fiscalía se opuso a esta medida y reclamó que permaneciera en prisión, pero los tribunales han ido prorrogando su arresto domiciliario en periodos de cuatro semanas mientras el proceso de apelación avanza hacia 2027.

Mientras la familia real afronta los primeros días de duelo, todavía quedan varios pasos por completar tras la muerte de Harald V. Este martes 1 de septiembre, Haakon VIII, nuevo rey de Noruega, prestará juramento ante el Storting, el Parlamento noruego, en uno de los primeros grandes actos institucionales de su reinado. Será otro de los momentos que marcarán oficialmente el comienzo de esta nueva etapa para la Corona.

A su vez, el Gobierno noruego ha confirmado que habrá un funeral de Estado para Harald V, aunque todavía no se ha comunicado el día y la hora exactos de la ceremonia. Sí se sabe que tendrá lugar en la Catedral de Oslo. El féretro será trasladado desde el Palacio Real hasta el templo, acompañado por los correspondientes honores militares, antes de la ceremonia religiosa.

Después del funeral llegará otro de los momentos más importantes de la despedida. Harald V será trasladado a la cripta real de la fortaleza de Akershus, donde recibirá sepultura junto a otros miembros de la familia real noruega. Será entonces cuando termine uno de los capítulos más importantes de la monarquía noruega y comience, definitivamente, el reinado de Haakon VIII.