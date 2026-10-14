El accidentado debut de Katie Zacharia como portavoz de la Casa Blanca: llama «mi presidente» a su marido

Katie Zacharia, la nueva portavoz de la Casa Blanca y sucesora de Karoline Leavitt, quería hablar de su familia y acabó otorgándole a su marido un cargo que no le corresponde. «Mi presidente… disculpen, mi esposo», dijo durante su primera intervención ante los periodistas como portavoz de Donald Trump. Rectificó inmediatamente, pero el lapsus se convirtió en uno de los momentos más llamativos de su debut.

El tropiezo llegó al abordar una cuestión bastante más personal que la agenda presidencial: cómo piensa organizarse para atender las exigencias del puesto sin renunciar al tiempo con sus hijos. Zacharia dejó clara su prioridad. La idea de no pasar las tardes con ellos le resulta inaceptable, según explica durante su intervención. Fue entonces cuando, al mencionar a su marido, se le escapó ese «mi presidente» que rectificó inmediatamente.

Tras la corrección, siguió hablando de los planes familiares. Explicó que su esposo había viajado con la familia y destacó la importancia que conceden a celebrar juntos los cumpleaños. También adelantó que se mudarían allí. La conciliación tuvo así su propio espacio en una intervención marcada por las miradas a las notas y alguna vacilación.

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Madre de cuatro hijos, Zacharia está casada con Tyler Zacharia, productor cinematográfico. Durante su primera rueda de prensa ha defendido que, aunque el trabajo será exigente, sus hijos seguirán siendo una prioridad y procurará incorporarlos a su nueva rutina siempre que sea posible. Una declaración de intenciones para una familia que ahora tendrá que adaptarse al ritmo de la comunicación presidencial.

El lapsus no fue el único momento que llamó la atención. Cuando un periodista preguntó si Estados Unidos había dejado de compartir información de inteligencia con Ucrania, la nueva portavoz aplazó la respuesta. No ofreció una aclaración en ese momento, en una jornada que suponía su primera prueba al frente de la sala de prensa.

Zacharia llega al puesto después de trabajar como asesora de comunicación de Trump Media, la compañía matriz de Truth Social, y después de intervenir como comentarista en medios conservadores. Sustituye a Karoline Leavitt, que dejó el cargo en agosto. Su experiencia ante las cámaras precedía, por tanto, a este estreno en uno de los atriles más observados del mundo. Pese a las críticas que ha recibido la comparecencia, Trump respaldó públicamente a su nueva portavoz y valoró positivamente su actuación.