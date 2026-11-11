Naftaleno: qué es, para qué sirve, usos, propiedades y características

Basta con abrir el cajón inferior de un aparador antiguo o cruzar el umbral de una ferretería de las de toda la vida para que el olfato active un mecanismo de memoria inmediato. Ese olor tan característico, penetrante, punzante, seco hasta la saciedad, que durante décadas asociamos de manera automática con la protección de los abrigos de lana tiene un nombre exacto en la química orgánica: naftaleno. También conocido en otros tiempos como naftalina, este compuesto cristalino ha protagonizado la intrahistoria doméstica de varias generaciones, aunque hoy en día su presencia cotidiana se haya reducido por completo debido a las normativas de salud pública.

¿En qué consiste exactamente el naftaleno?

Para comprender qué es exactamente esta sustancia conviene apartar la mirada del ámbito casero y viajar al interior de la industria pesada. El compuesto al que se hace referencia aquí es un hidrocarburo aromático policíclico y se puede describir como una molécula resultante de la fusión de dos anillos de benceno a lo largo de un borde.

Tiene algunas características únicas que hacen que sus características físicas sean interesantes: se cristaliza en hojas frágiles de un olor característico y punzante. Lo fascinante y a la vez inquietante de este material reside en su comportamiento físico: experimenta con total facilidad un proceso de sublimación.

Pasa directamente de sólido a gas sin pisar el estado líquido, lo que explica perfectamente por qué aquellas clásicas bolas blancas colocadas en las esquinas de los armarios iban encogiéndose mes a mes, mientras liberaban vapores invisibles capaces de impregnar fibras y tejidos hasta la médula.

¿Cómo se ha ido obteniendo este principio activo desde tiempos antiguos?

Desde un punto de vista histórico el método tradicional para obtener este producto químico siempre ha estado asociado al alquitrán de hulla, que es esa sustancia muy oscura, espesa y viscosa obtenida a través de la destilación destructiva de la hulla mineral en el horno de arco de las siderúrgicas.

En los siglos XIX y XX la industria química se dio cuenta de que este recurso natural era la piedra angular para la producción de incontables derivados. Lejos de limitarse a su función como repelente de insectos, el naftaleno se convirtió en el cimiento indispensable para sintetizar colorantes industriales intensos, ftalatos empleados como plastificantes en plásticos flexibles, resinas sintéticas e incluso precursores de ciertos fármacos o agentes curtientes para el tratamiento del cuero.

Aplicado a las plagas textiles

El destino popular más masivo fue, sin discusión, el control de las plagas textiles. Durante el siglo pasado, las tradicionales bolas anti polillas inundaron trasteros y armarios de hogares en medio mundo.

Su mecanismo de acción era implacable y se basaba en la toxicidad acumulativa de sus vapores en espacios confinados, los cuales interrumpían el ciclo vital de las larvas de polilla que devoraban con fruición la lana y las pieles.

Sin embargo su naturaleza muy disuasoria ha comenzado a generar grandes dudas científicas cuando se ha dado cuenta que su exposición por períodos largos no es para nada inofensiva para los humanos.

Efectos secundarios del contacto con estos productos tóxicos

Pruebas de toxicología han demostrado que la exposición a estos humos causa terribles dolores de cabeza y mareos y en aquellas personas con ciertas tendencias genéticas como los que sufren de deficiencia de la glucosa-6-fosfato dehidrogenasa esta puede llevar a una severa anemia hemolítica causada por la destrucción de los glóbulos rojos.

Esta realidad motivó su prohibición paulatina como ingrediente principal en productos de uso doméstico directo, siendo relevado por alternativas más seguras como el paradiclorobenceno o el alcanfor natural.

¿Qué precauciones hay que tener?

Observar el naftaleno hoy en día exige cambiar por completo la perspectiva y adentrarse en el terreno estrictamente industrial y técnico. Ya no cabe buscarlo entre las mantas guardadas en el altillo, sino en complejos reactores donde actúa como un intermediario químico controlado bajo protocolos muy estrictos de seguridad laboral.

Los operarios que lo manipulan deben emplear sistemas de extracción localizada y equipos de protección respiratoria para evitar tanto la inhalación de los vapores como el contacto cutáneo directo, puesto que resulta irritante y potencialmente peligroso en exposiciones prolongadas.

A modo de conclusión

La trayectoria de este hidrocarburo ilustra con crudeza el dilema clásico del progreso técnico: sustancias extraordinariamente eficaces para resolver problemas cotidianos que, con el avance de la ciencia toxicológica, revelan un reverso oscuro que obliga a restringir drásticamente su empleo.

Lo que un tiempo se consideró la solución casera más socorrida para salvaguardar el ajuar familiar hoy constituye un agente de manejo rigurosamente profesional, recordándonos que aquel olor tan familiar, más que un sinónimo de orden y limpieza tradicional, representa una época donde la eficacia inmediata primaba sobre la evaluación rigurosa del impacto a largo plazo en la salud y el medio ambiente.