Ciudad Real debate cómo afrontar los retos de la economía circular ante las exigencias de Europa

El Consorcio RSU de Ciudad Real acogió la jornada El futuro de la economía circular ante los retos de Europa, organizada por Nivel 15 y OKGREEN, el portal de medioambiente y sostenibilidad de OKDIARIO. El encuentro, celebrado en la ciudad manchega, reunió a expertos, responsables institucionales y representantes municipales de toda la provincia.

El objetivo de la cita fue claro: analizar cómo las entidades locales pueden afrontar las crecientes exigencias europeas en materia de reciclaje y reducción de residuos en vertedero. Un reto que, en una provincia rural como Ciudad Real, adquiere una dimensión especialmente compleja. El Consorcio RSU gestiona la recogida y el tratamiento de residuos de 92 municipios con casi 300 trabajadores, dando servicio a más de 350.000 habitantes en Ciudad Real.

El presidente del Consorcio, Carlos Villajos, presente al inicio de la jornada, agradeció a los organizadores la oportunidad de realizar un evento centrado en la economía circular, subrayando el interés de un encuentro como este. «A nosotros nos interesa mucho que se hagan jornadas como esta y que se hable de lo principal, de lo que nos exigen las administraciones, que cada vez nos exigen reciclar más y que vayan menos residuos al vertedero», señaló.

Una reivindicación sobre la mesa

El presidente fue directo al que, a su juicio, es el gran problema del momento: el impuesto a vertedero y la falta de reinversión de lo recaudado. «El problema actual que tenemos es el impuesto a vertedero. Particularmente, el Consorcio RSU ya son más de 10 millones de euros los que hemos puesto, y de momento la Junta de Castilla-La Mancha no ha hecho nada», denunció.

Para Villajos, la solución pasa necesariamente por destinar esos recursos a mejorar el sistema. «Para nosotros es fundamental que ese dinero se invierta, que es lo que se tiene que hacer», afirmó. «Con la inversión de ese dinero, seguro que llevaríamos menos residuos a vertedero, algo que para nosotros es fundamental y es el objetivo que nos marca la Comunidad Europea».

El presidente enmarcó esta reivindicación en el horizonte que fija Bruselas. «Es lo que tenemos que hacer en el 2035: llegar a unos objetivos por los que estamos luchando sin duda alguna y que estamos siguiendo para poder conseguir», apuntó. «Y cuanto antes, mejor», remató, en alusión a la urgencia de acelerar la transición.

Respaldo de la Diputación

Villajos quiso reconocer expresamente el apoyo institucional recibido durante los últimos años. «Aquí tengo que dar las gracias a la Diputación Provincial de Ciudad Real, que siempre está con nosotros y tiene un compromiso firme con la sostenibilidad», destacó el presidente del Consorcio ante los asistentes.

Ese respaldo se ha traducido en una inversión sostenida en la modernización del servicio y en proyectos de economía circular financiados, en buena parte, con fondos europeos. Una colaboración entre administraciones que, según el Consorcio, resulta imprescindible para que territorios rurales y dispersos puedan asumir las exigencias normativas sin quedar atrás.

El presidente cerró su intervención con un mensaje de confianza en los resultados del encuentro. «Espero que la jornada sea interesante, que todo el mundo aprenda y que se saquen las cosas en condiciones, para que todo se pueda realizar lo antes posible», concluyó Villajos antes de dar paso al desarrollo de las mesas.

Objetivos claros y medidas urgentes

El gerente del Consorcio RSU, José Manuel Labrador, encargado de moderar las dos mesas de debate, situó el contexto técnico de la jornada. «Hay unos objetivos muy claros que cumplir», advirtió. «Hay que reciclar para el 2035 al menos el 65%, y más del 10% de los residuos generados no pueden ir a vertedero».

Labrador no ocultó la distancia que separa a España de esas metas. «España en general, y el Consorcio RSU en particular, estamos muy lejos de esos datos. Por lo tanto, hay que tomar medidas urgentes», subrayó el gerente. La jornada, explicó, buscaba precisamente identificar qué pasos dar a corto y medio plazo para acercarse a los objetivos comunitarios.

Para ello, el programa se articuló en torno a dos mesas complementarias. «Se han planteado en dos mesas: una de un perfil más técnico, donde hay una catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha para poder hablar de las medidas fiscales», detalló Labrador, «y una segunda con las experiencias y los retos a los que se enfrentan actualmente las entidades locales en materia de reciclaje y economía circular».

El reto de las entidades locales

La estructura de la jornada reflejó así una doble mirada sobre un mismo desafío: la del marco regulatorio y los instrumentos fiscales, por un lado, y la de la aplicación práctica en el día a día de los ayuntamientos, por otro. Una combinación pensada para conectar las exigencias europeas con la realidad de los municipios de la provincia.

En ese segundo bloque, los responsables municipales aportaron la perspectiva de quienes ejecutan sobre el terreno la transición hacia la economía circular. Son los ayuntamientos quienes implantan la recogida selectiva, gestionan los nuevos sistemas de tratamiento y trasladan a la ciudadanía la importancia de separar correctamente los residuos.

El encuentro deja sobre la mesa una hoja de ruta común: acelerar las inversiones, reinvertir la recaudación del impuesto a vertedero y reforzar la colaboración entre administraciones para cumplir los compromisos de 2030 y 2035.

Programa de la Jornada

Mesa de debate: «El futuro de la economía circular: marco regulatorio y objetivos 2030»

Dª Gemma Patón García , catedrática de Derecho Financiero y Tributario, UCLM

, catedrática de Derecho Financiero y Tributario, UCLM D. Juan Pablo López Heras , presidente del Grupo PWACS (consultora líder en medioambiente, energía y economía circular)

, presidente del Grupo PWACS (consultora líder en medioambiente, energía y economía circular) D. Ignacio Aguilar , director técnico de RSU Ciudad Real

, director técnico de RSU Ciudad Real Moderador: D. José Manuel Labrador, gerente del Consorcio RSU

Mesa de debate: «El impacto del futuro de la economía circular en las entidades locales»