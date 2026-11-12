Ni Austria ni Suiza: este pueblo de España tiene un castillo medieval y está junto a uno de los lagos más espectaculares de la Península

El pueblo de San Martín de Castañeda, situado en la provincia de Zamora, es uno de los pueblos más bonitos de España y también puede serlo de Europa. Su castillo medieval del siglo XV, sus calles de pizarra y el mayor lago glacial de la península son las bondades de uno de los lugares más bonitos de nuestro país que recibe a miles de habitantes al año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el pueblo de San Martín de Castañeda, un destino idílico para disfrutar en España.

España tiene muchas joyas repartidas por todo su territorio y una de ellas es la provincia de Zamora, desconocida por muchos y que atesora puntos de ensueño como el pueblo de San Martín de Castañeda. Con 118 habitantes y perteneciente al municipio de Galende, esta aldea está situada dentro del parque natural del Lago de Sanabria, que es el lago de origen glaciar más grande de la Península Ibérica. Su emplazamiento idílico ha hecho que se compare a este territorio con algunos de los pueblos más característicos de Austria o Suiza.

Uno de los pueblos más bonitos de España y de Europa

San Martín de Castañeda es uno de los pueblos más bonitos de España y eso no hay quien lo discuta. Esto mismo pensaron los monjes de la época que construyeron un monasterio que aún conserva su estructura de los siglos XVI y XVII. A este punto subió el gran Miguel de Unamuno en 1930 y salió con una novela en la que hizo mención a esta aldea, por entonces desconocida por muchos, de la provincia de Zamora.

«San Martín de Castañeda, espejo de soledades», escribió el famoso escritor en uno de sus poemas y un año después, en 1931, publicó San Manuel Bueno, mártir, una de sus novelas más profundas que se desarrolla en Valverde de Lucerna, un pueblo ficticio creado por el afamado escritor después de su visita a San Martín de Castañeda. Esta joya zamorana sirvió de inspiración a una de las figuras literarias más importantes de la historia de España. Esto es un buen resumen de todo lo que atesora esta pequeña aldea.

San Martín de Castañeda comenzó a ser poblada después de la construcción del monasterio en la Edad Media y posteriormente pasó a formar parte del Reino de León. Este monasterio fue de los mayores complejos religiosos de la zona hasta el siglo XIX y toda esa actividad creó un pequeño pueblo de película situado a los pies del lago de Sanabria, en el que hoy se conservan algunas casas de origen medieval, pequeñas callecitas, un casco antiguo declarado y lo más importante: el lago glaciar más grande de toda la península ibérica.

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Este es un destino perfecto para visitar en el próximo puente de la Purísima que podremos disfrutar millones de españoles el próximo 6 y 8 de diciembre, con motivo del Día de la Constitución y Día de la Inmaculada Concepción. Porque para ver un pueblo clásico de Austria o Suiza no hace falta salir de España.