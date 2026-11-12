Shawn Layden (65 años), exjefe de PlayStation, sobre la PS6: «La innovación no debería consistir en fabricar una PS6 por 1200 dólares

Shawn Layden, antiguo jefe de PlayStation, ha hablado abiertamente sobre lo que puede venir en el futuro con la nueva PS6 y ha dejado claro que el futuro tendría que ir por lograr poner a la disposición de los usuarios una consola mucho más barata. Según este experto en la materia, la filosofía de Sony tendría que ser realizar una actualización de la PS5 a un módico precio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las declaraciones de este ex jefe de PlayStation sobre la PS6.

Sony confirmó hace unos días que ha vendido más de 100 millones de PS5 en todo el mundo y todo ello a pocos días del lanzamiento el próximo 19 de noviembre del nuevo GTA6, la joya de la corona de la compañía y el que será el juego estrella de estas navidades. A día de hoy ya es el juego más reservado de la historia y la llegada del juego más esperado de los últimos tiempos se traducirá en enormes ventas para la compañía en los próximos meses.

A fecha del 10 de noviembre de 2026, desde Sony confirmaron que han vendido más de 100 millones de copias de la última versión de PlayStation, que aún está lejos de los 160 millones de PS2 que se vendieron en su día. Por su parte, la PS3 vendió en un día 87,4 millones, según datos proporcionados por la compañía que trabaja en silencio en la PS6, que será la última evolución de la consola más importante del mundo y de la historia de los videojuegos.

El ex jefe de PlayStation sobre la PS6

Sobre ello ha hablado recientemente Shawn Layden, antiguo jefe de PlayStation, en una entrevista concedida en el podcast The Trophy Room sobre la futura PS6 y cuál debería ser la estrategia de la empresa para poner a disposición de los clientes una consola más barata. El antiguo jefe de la compañía afirmó que las generaciones anteriores ofrecían «algo alucinante» y que «el salto de la PS1 a la PS2 fue increíble».

«Creo que tenemos suficiente potencia en la máquina. La innovación no debería consistir en fabricar una PS6 por 1200 dólares, sino en fabricar otra PS5 por 300 dólares. Eso sí sería verdadera innovación», dijo sobre la nueva creación de la PS6, que considera que tendría que ser una actualización de la actual PS5 a un precio más económico.

Por ello, Shawn Layden se posiciona en venta de los pequeños cambios y un aumento de precio desmesurado que se puede traducir en menos ventas. «Lo que la compañía necesita hacer es algo que nunca ha hecho: no seguir mejorando la consola», ha afirmado en una entrevista reciente en la que ha dejado claro que lo que hay que hacer con la próxima consola de PlayStation es «hacerla más pequeña, más barata, hacer todo lo posible para optimizarla. Tiene potencia más que suficiente para crear el tipo de juegos que todos queremos jugar».

Esta puede ser la nueva evolución de PlayStation ante el aumento de costes en todo lo relacionado con la electrónica y energía: hacer una consola más pequeña y actualizada a un coste menor que la actual PS5.