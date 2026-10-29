Zelenski, presidente de Ucrania: «Unas comunicaciones fiables son una cuestión de seguridad nacional» y abre la puerta a satélites propios con Nokia e ICEYE

Las empresas finlandesas ICEYE y Nokia firmaron el 22 de octubre de 2026 una carta de intenciones con el Ministerio de Defensa de Ucrania. El objetivo es estudiar una red de comunicaciones por satélite que el país controle por completo. Así lo recoge la nota conjunta publicada por Nokia.

El anuncio llegó durante la visita a Ucrania del primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo. El documento no es un contrato de compra, sino un compromiso para explorar la cooperación en el espacio. Ninguna de las partes ha dado aún cifras de inversión, número de satélites ni fechas para Ucrania.

Satélites propios en órbita baja

La base técnica es una alianza que las dos compañías presentaron el 1 de octubre en Helsinki. Según aquella nota de ICEYE, quieren crear sistemas de banda ancha en órbita terrestre baja para gobiernos y ejércitos. Esa órbita, conocida como LEO, queda por debajo de los 2.000 kilómetros de altura.

Cada Estado comprador sería dueño de los satélites, de las estaciones de tierra y de los terminales. Entre los usos previstos figuran la defensa y la vigilancia de fronteras. También los servicios de emergencia y la respuesta a catástrofes.

La red daría conexión rápida y de baja latencia sobre las zonas de misión prioritarias. Las empresas insisten en que complementará a las redes militares y comerciales actuales, sin sustituirlas. Los primeros satélites de comunicaciones deberían lanzarse en 2028.

Radar finlandés y redes de Nokia

ICEYE aporta la experiencia de fabricar y poner en órbita satélites para gobiernos. Fundada en Finlandia, tiene más de 1.500 empleados y opera la que define como la mayor constelación del mundo de radar de apertura sintética (SAR). Este tipo de radar toma imágenes del suelo de día o de noche, incluso a través de las nubes.

En su comunicado del 20 de octubre, ICEYE cifraba en 84 los satélites SAR lanzados para la empresa y sus clientes. Siete gobiernos europeos le han comprado ya sistemas soberanos. La firma fabrica hoy 50 satélites al año y quiere llegar a 100 anuales a partir de 2027.

Nokia pone su experiencia en redes seguras y una cartera de defensa en crecimiento. Entre las dos integrarán satélites, infraestructura de tierra y terminales reforzados para el trabajo sobre el terreno.

Zelenski habla de seguridad nacional

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, situó la firma en el contexto de la guerra. «La guerra moderna ha demostrado que unas comunicaciones fiables son una cuestión de seguridad nacional», afirmó en la nota. A su juicio, Ucrania debe apoyarse en capacidades que pueda controlar, y la carta es un paso importante en esa dirección.

Rafal Modrzewski, consejero delegado y cofundador de ICEYE, recordó que la empresa trabaja con Ucrania desde 2022. «Ucrania necesita sistemas de comunicaciones por satélite seguros, soberanos y de alto rendimiento que controle ella misma», señaló en el comunicado de ICEYE.

Polonia, el precedente de ICEYE

El 1 de octubre, Modrzewski ya había defendido que cada país controle sus comunicaciones. Lo planteó como la forma de no depender «de las condiciones de servicio de un operador comercial extranjero». La nota no nombra a ningún operador concreto.

Como ejemplo citó a Polonia, que recibió de ICEYE su propio sistema de satélites de radar en menos de un año. Según el comunicado del 20 de octubre, las Fuerzas Armadas polacas pasaron de la firma a la capacidad operativa en ese plazo.

La compañía asegura que sus sistemas pueden lanzarse y estar operativos en un plazo de 12 meses. El paquete incluye estaciones de tierra, formación y actualizaciones de software.

Esos plazos, eso sí, corresponden a los satélites de radar y no al sistema de comunicaciones que aún desarrolla con Nokia.

Cuando fallan las redes en tierra

Mikko Hautala dirige la Geopolítica y las Relaciones con los Gobiernos de Nokia y preside Nokia Defense. «Las redes por satélite amplían y protegen la conectividad cuando las redes en tierra se interrumpen», explicó en la nota.

En España se vio algo parecido cuando el fuego arrasó Ávila, Madrid y Toledo y la conexión de satélite a móvil mantuvo las comunicaciones. Ese servicio depende hoy de redes privadas como Starlink, el internet por satélite de SpaceX.

La órbita es además un terreno militar cada vez más disputado. Estados Unidos llegó a confirmar que tiene un arma operativa en el espacio.

Vídeo de presentación del sistema de comunicaciones por satélite soberano de ICEYE y Nokia. Vídeo: ICEYE

Sin precio ni número de satélites

La carta de intenciones es un primer paso y no obliga a comprar nada. Nadie ha publicado cuántos satélites necesitaría Ucrania ni cuánto costaría el sistema. Tampoco cuándo podría entrar en servicio en el país.

Queda por explicar cómo convivirá esa red con los servicios comerciales que usa hoy el ejército ucraniano. Los primeros satélites de comunicaciones de la alianza, previstos para 2028, todavía no han volado, así que no hay datos públicos sobre su capacidad real.

La nota se ha publicado el 22 de octubre de 2026 en las webs de Nokia y de ICEYE.

Crédito de la imagen: ICEYE.